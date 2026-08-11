Можно собрать целую бригаду: в Польше требуют депортировать украинских мужчин на войну

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Депутат польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Анджей Сливка призвал рассмотреть возможность депортации из Польши украинских мужчин призывного возраста, у которых нет легальной работы. По его словам, по возвращении в Украину они могли бы присоединиться к обороне государства.
Анджей Сливка. Фото: Polsat News
Анджей Сливка в эфире Polsat News заявил, что предложенная его партией идея касается украинцев призывного возраста, которые находятся в Польше и не работают легально. Депутат отверг аргумент заместителя министра внутренних дел и администрации Мачея Душчика, назвавшего такой план маловероятным. По словам чиновника, находящиеся в Польше и не работающие украинцы могут составлять около 5% от общего количества.
Политик также настаивает, что украинцам, подпадающим под предложенные критерии, можно было бы установить определенный срок для возвращения в Украину. По его словам, если они не сделают это добровольно, польские службы должны действовать в соответствии с законодательством.
На вопрос ведущего, как в партии "ПИС" относятся к "неработающим грузинам, белорусам, россиянам или немцам" в Польше, Слвика ответил, что Украине нужно защищаться от РФ.