90 млрд для Украины: в ЕС сделали исключение для трех стран

Венгрия, Словакия и Чехия не будут иметь финансовые обязательства в раках решения о 90 млрд евро финансовой поддержки ЕС Украине в 2026-2027 годах. Об этом свидетельствуют выводы Европейского совета.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Ранее Европейский совет согласился предоставить Украине ссуду в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

В заключении отмечено, что благодаря усиленному сотрудничеству по инструменту, основанному на статье 212 Договора о функционировании Европейского Союза, "любая мобилизация ресурсов бюджета Союза как гарантии для этого кредита не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии".

Напомним, участники саммита ЕС согласовали предоставление Украине 90 млрд. евро в течение 2026-2027 годов. Об этом в соцсети X сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

"У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы было одобрено. Мы взяли на себя обязательства, мы выполнили их", — написал Кошта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что это будет беспроцентный заем. Фридрих Мерц уточнил, что деньги также пойдут на военные нужды Киева.

"Это четкий сигнал из Европы Путину: эта война того не стоит. Мы заморозим российские активы, пока Россия не компенсирует Украине ущерб", — отметил политик в соцсети Х.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за решение о финансовой поддержке Украины в 2026-2027 годах. Об этом украинский лидер написал в соцсетях ранним утром 19 декабря.

"Это значительная поддержка, которая действительно усиливает нашу устойчивость", — заявил Владимир Зеленский.



