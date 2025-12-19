90 млрд для Украины: в ЕС сделали исключение для трех стран

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Венгрия, Словакия и Чехия не будут иметь финансовые обязательства в раках решения о 90 млрд евро финансовой поддержки ЕС Украине в 2026-2027 годах. Об этом свидетельствуют выводы Европейского совета.
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
Ранее Европейский совет согласился предоставить Украине ссуду в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
В заключении отмечено, что благодаря усиленному сотрудничеству по инструменту, основанному на статье 212 Договора о функционировании Европейского Союза, "любая мобилизация ресурсов бюджета Союза как гарантии для этого кредита не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии".
Напомним, участники саммита ЕС согласовали предоставление Украине 90 млрд. евро в течение 2026-2027 годов. Об этом в соцсети X сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.
Канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что это будет беспроцентный заем. Фридрих Мерц уточнил, что деньги также пойдут на военные нужды Киева.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за решение о финансовой поддержке Украины в 2026-2027 годах. Об этом украинский лидер написал в соцсетях ранним утром 19 декабря.