ЄС ухвалив рішення про надання допомоги Україні: скільки грошей отримає Україна

Кравцев Сергей
Учасники саміту ЄС погодили надання Україні 90 млрд. євро протягом 2026-2027 років. Як інформує портал "Коментарі", про це в соцмережі X повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.
Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц додав, що це буде безвідсоткова позика.
Фрідріх Мерц уточнив, що кошти також підуть на військові потреби Києва.
За словами Мерця, Україна має повернути кредит лише після того, як РФ виплатить репарації.
Варто зазначити, що раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла про намір провести інтенсивні дискусії щодо фінансування України на наступні два роки. За її словами, планується виділити Києву 90 млрд євро, що покриє близько двох третин необхідних 137 млрд євро, оцінених Євросоюзом та МВФ. Про це фон дер Ляйєн повідомила перед початком засідання Європейської Ради у Брюсселі.
