ЄС ухвалив рішення про надання допомоги Україні: скільки грошей отримає Україна

Учасники саміту ЄС погодили надання Україні 90 млрд. євро протягом 2026-2027 років. Як інформує портал "Коментарі", про це в соцмережі X повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

"У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки було схвалено. Ми взяли на себе зобов'язання, ми виконали їх", — написав Кошта.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц додав, що це буде безвідсоткова позика.

Фрідріх Мерц уточнив, що кошти також підуть на військові потреби Києва.

"Це чіткий сигнал із Європи Путіну: ця війна того не варта. Ми заморозимо російські активи, доки Росія не компенсує Україні збитків", — зазначив політик у соцмережі Х.

За словами Мерця, Україна має повернути кредит лише після того, як РФ виплатить репарації.

Варто зазначити, що раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла про намір провести інтенсивні дискусії щодо фінансування України на наступні два роки. За її словами, планується виділити Києву 90 млрд євро, що покриє близько двох третин необхідних 137 млрд євро, оцінених Євросоюзом та МВФ. Про це фон дер Ляйєн повідомила перед початком засідання Європейської Ради у Брюсселі.

"Наша головна мета на цій Європейській Раді – забезпечити мир для України. Для цього країні необхідне надійне фінансування на 2026 та 2027 роки", – наголосила вона.

