90 млрд для України: в ЄС зробили виключення для трьох країн

Угорщина, Словаччина та Чехія не матимуть фінансових зобов'язань в раках рішення про 90 млрд євро фінансової підтримки ЄС Україні у 2026-2027 роках. Про це свідчать висновки Європейської ради.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

Раніше Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

У висновках зазначено, що завдяки посиленій співпраці щодо інструменту, заснованого на статті 212 Договору про функціонування Європейського Союзу, "будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини".

Нагадаємо, учасники саміту ЄС погодили надання Україні 90 млрд. євро протягом 2026-2027 років. Про це в соцмережі X повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

"У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки було схвалено. Ми взяли на себе зобов'язання, ми виконали їх", — написав Кошта.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц додав, що це буде безвідсоткова позика. Фрідріх Мерц уточнив, що кошти також підуть на військові потреби Києва.

"Це чіткий сигнал із Європи Путіну: ця війна того не варта. Ми заморозимо російські активи, доки Росія не компенсує Україні збитків", — зазначив політик у соцмережі Х.

У свою чергу президент Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за рішення щодо фінансової підтримки України у 2026-2027 роках. Про це український лідер написав у соцмережах рано вранці 19 грудня.

"Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість", – заявив Володимир Зеленський.



