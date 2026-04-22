90 млрд евро для Украины: на что первоочередно пойдут деньги

Европейский Союз может уже 22 апреля утвердить масштабный кредит для Украины на 90 млрд евро – решение, которое долгое время блокировалось Будапештом. Как заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, после смены власти в Венгрии в Брюсселе ожидают "позитивного исхода" переговоров.

Ранее экс-премьер Виктор Орбан тормозил пакет помощи, увязывая его с восстановлением транзита российской нефти через Украину. Однако его поражение на выборах открыло путь к компромиссу. По данным дипломатов, ключевым фактором может стать возобновление поставок по трубопроводу Дружба.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что первые транши Киев может получить уже в мае. Значительная часть средств – до двух третей – будет направлена на военные нужды, включая системы ПВО и высокоточное оружие.

Ожидается, что финансирование позволит закупить американские комплексы Patriot и британские ракеты Storm Shadow, а также усилить производство украинских беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что Киев выполнил все условия ЕС для получения помощи. В свою очередь, президент Европейского совета Антониу Кошта получил заверения о готовности Украины к дальнейшему сотрудничеству.

Эксперты отмечают, что одобрение кредита станет не только финансовой поддержкой, но и политическим сигналом: ЕС сохраняет курс на усиление Украины. В случае окончательного согласования пакет станет одним из крупнейших за время войны и позволит Киеву укрепить оборону на фоне продолжающегося давления со стороны России.

