Главная Новости Мир ЕС 90 млрд евро для Украины: на что первоочередно пойдут деньги
commentss НОВОСТИ Все новости

90 млрд евро для Украины: на что первоочередно пойдут деньги

Брюссель может разблокировать крупнейший пакет помощи Киеву - деньги пойдут на ПВО, ракеты и оружие дальнего действия

22 апреля 2026, 09:21
Кравцев Сергей

Европейский Союз может уже 22 апреля утвердить масштабный кредит для Украины на 90 млрд евро – решение, которое долгое время блокировалось Будапештом. Как заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, после смены власти в Венгрии в Брюсселе ожидают "позитивного исхода" переговоров.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Ранее экс-премьер Виктор Орбан тормозил пакет помощи, увязывая его с восстановлением транзита российской нефти через Украину. Однако его поражение на выборах открыло путь к компромиссу. По данным дипломатов, ключевым фактором может стать возобновление поставок по трубопроводу Дружба.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что первые транши Киев может получить уже в мае. Значительная часть средств – до двух третей – будет направлена на военные нужды, включая системы ПВО и высокоточное оружие.

Ожидается, что финансирование позволит закупить американские комплексы Patriot и британские ракеты Storm Shadow, а также усилить производство украинских беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что Киев выполнил все условия ЕС для получения помощи. В свою очередь, президент Европейского совета Антониу Кошта получил заверения о готовности Украины к дальнейшему сотрудничеству.

Эксперты отмечают, что одобрение кредита станет не только финансовой поддержкой, но и политическим сигналом: ЕС сохраняет курс на усиление Украины. В случае окончательного согласования пакет станет одним из крупнейших за время войны и позволит Киеву укрепить оборону на фоне продолжающегося давления со стороны России.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Европейском Союзе должны в ближайшие 24 часа окончательно утвердить кредит в размере 90 млрд евро на период 2026-27 годов для Украины. Об этом по итогам заседания Совета ЕС на уровне иностранных дел сообщила высокая представительница Евросоюза Кая Каллас.




Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/04/21/ukraine-to-spend-90bn-eu-windfall-on-patriots-and-storm-sha/
