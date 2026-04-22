90 млрд євро для України: на що першочергово підуть гроші

Європейський Союз може вже 22 квітня затвердити масштабний кредит для України на 90 млрд євро – рішення, яке довго блокувалося Будапештом. Як заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас, після зміни влади в Угорщині в Брюсселі очікують на "позитивний результат" переговорів.

Раніше екс-прем'єр Віктор Орбан гальмував пакет допомоги, пов'язуючи його із відновленням транзиту російської нафти через Україну. Однак його поразка на виборах відкрила шлях до компромісу. За даними дипломатів, ключовим фактором може стати відновлення поставок трубопроводом Дружба.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс повідомив, що перші транші Київ може отримати вже у травні. Значна частина коштів – до двох третин – буде спрямована на військові потреби, включаючи системи ППО та високоточну зброю.

Очікується, що фінансування дозволить закупити американські комплекси Patriot та британські ракети Storm Shadow, а також посилити виробництво українських безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський уже заявив, що Київ виконав усі умови ЄС для отримання допомоги. У свою чергу президент Європейської ради Антоніу Кошта отримав запевнення про готовність України до подальшої співпраці.

Експерти зазначають, що схвалення кредиту стане не лише фінансовою підтримкою, а й політичним сигналом: ЄС зберігає курс на посилення України. У разі остаточного узгодження пакет стане одним із найбільших за час війни і дозволить Києву зміцнити оборону на тлі тиску з боку Росії.

