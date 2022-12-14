10 стран ЕС, граждане которых меньше всего поддерживают Украину в войне с Россией

Европарламент заказал провести опрос в странах Европейского Союза с 12 октября по 7 ноября 2022 года. По результатам опроса, большинство жителей ЕС поддерживают Украину в войне против Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Европейского парламента.



Большинство европейцев поддерживают Украину. Фото из открытых источников

Согласно проведенному исследованию ЕС, Украина в войне против России поддерживает 74% населения Европейского Союза. Наибольшую поддержку оказали граждане Швеции, Финляндии, Нидерландов, Дании и Португалии. В этих странах поддержка населения составляет более 90%.

Однако есть страны, граждане которых поддерживают Украину гораздо меньше. Список стран, где согласно опросу меньше всего поддерживают Украину в войне с Россией:

Болгария – 48% населения страны поддерживает Украину;

Греция – 48%;

Словакия – 49%;

Кипр – 53%;

Венгрия – 59%;

Румыния – 60%;

Австрия – 60%;

Италия – 63%;

Чехия – 68%;

Словения – 69%.

Все остальные страны ЕС поддерживают Украину с показателем более 70%. 65% граждан ЕС считают, что они ощущают влияние российского полномасштабного вторжения в Украину. Также 72% граждан Европейского союза считают, что их страна извлекла пользу от членства в организации.

Посмотреть инфографику поддержки населения ЕС Украины в войне с Россией можно ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олаф Шольц планирует возвращаться к экономическому сотрудничеству с Россией.

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