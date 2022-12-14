logo

BTC/USD

18059.37

ETH/USD

1338.99

LTC/USD

78.96

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС 10 стран ЕС, граждане которых меньше всего поддерживают Украину в войне с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

10 стран ЕС, граждане которых меньше всего поддерживают Украину в войне с Россией

Согласно опросу Европейского Союза стало известно, граждане каких стран меньше поддерживают Украину в войне с Россией.

сегодня, 17:52
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Европарламент заказал провести опрос в странах Европейского Союза с 12 октября по 7 ноября 2022 года. По результатам опроса, большинство жителей ЕС поддерживают Украину в войне против Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Европейского парламента.

10 стран ЕС, граждане которых меньше всего поддерживают Украину в войне с Россией

Большинство европейцев поддерживают Украину. Фото из открытых источников

Согласно проведенному исследованию ЕС, Украина в войне против России поддерживает 74% населения Европейского Союза. Наибольшую поддержку оказали граждане Швеции, Финляндии, Нидерландов, Дании и Португалии. В этих странах поддержка населения составляет более 90%.

Однако есть страны, граждане которых поддерживают Украину гораздо меньше. Список стран, где согласно опросу меньше всего поддерживают Украину в войне с Россией:

  • Болгария – 48% населения страны поддерживает Украину;
  • Греция – 48%;
  • Словакия – 49%;
  • Кипр – 53%;
  • Венгрия – 59%;
  • Румыния – 60%;
  • Австрия – 60%;
  • Италия – 63%;
  • Чехия – 68%;
  • Словения – 69%.

Все остальные страны ЕС поддерживают Украину с показателем более 70%. 65% граждан ЕС считают, что они ощущают влияние российского полномасштабного вторжения в Украину. Также 72% граждан Европейского союза считают, что их страна извлекла пользу от членства в организации.

Посмотреть инфографику поддержки населения ЕС Украины в войне с Россией можно ниже:

10 стран ЕС, граждане которых меньше всего поддерживают Украину в войне с Россией - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олаф Шольц планирует возвращаться к экономическому сотрудничеству с Россией.

Также "Комментарии" писали о странах Балтии, которые все больше вооружаются из-за российской агрессии. Литва, Латвия и Эстония договорились увеличить расходы на оборонную сферу.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221205IPR60901/eu-citizens-support-for-ukraine-is-solid-eurobarometer-survey-finds
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!