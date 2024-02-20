13-й пакет санкций против РФ уже на подходе: Боррель рассказал, успеют ли к 24 февралю

Как передает портал "Комментарии", Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель надеется, что 13-й пакет санкций для России будет одобрен до 24 февраля – к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом топ-дипломат ЕС сказал на пресс-конференции после заседания министров иностранных дел стран ЕС.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"Мы обсудили 13-й пакет санкций, и я надеюсь, что он будет одобрен до 24 февраля", – заявил Жозеп Боррель.

Также он обратил внимание, что на заседании продолжили обсуждение использования чрезвычайных поступлений, полученных от инвестирования российских активов, которые заморожены в Европейском Союзе.

"Цель состоит в том, чтобы использовать их для содействия восстановлению Украины, но все еще нет полного согласия для того, чтобы полностью реализовать это решение", – добавил Жозеп Боррель.

Напомним, предыдущий 12-й пакет санкций Евросоюза против России был принят 18 декабря. Тогда свой голос за его утверждение отказалась давать Австрия, у которой есть претензии к пребыванию Raiffeisen Bank International (RBI) в списке международных спонсоров войны. Обсуждение этого пакета длилось три месяца.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС 19 февраля заявил, что Будапешт не будет блокировать тринадцатый пакет санкций против России. Такую позицию дипломат объяснил тем, что по этому санкционному пакету у Венгрии нет больше вопросов, которые затрагивают ее национальные интересы.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему санкции против РФ не останавливают войну: что происходит вокруг нового санкционного пакета.



