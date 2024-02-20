logo

BTC/USD

51655.92

ETH/USD

2894.77

LTC/USD

70.12

USD/UAH

38.65

EUR/UAH

41.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС 13-й пакет санкций против РФ уже на подходе: Боррель рассказал, успеют ли к 24 февралю
commentss НОВОСТИ Все новости

13-й пакет санкций против РФ уже на подходе: Боррель рассказал, успеют ли к 24 февралю

В январе ЕС начал готовить 13-й пакет санкций против России, но он будет скорее символичным, его готовят ко второй годовщине полномасштабной войны

сегодня, 08:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель надеется, что 13-й пакет санкций для России будет одобрен до 24 февраля – к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом топ-дипломат ЕС сказал на пресс-конференции после заседания министров иностранных дел стран ЕС.

13-й пакет санкций против РФ уже на подходе: Боррель рассказал, успеют ли к 24 февралю

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"Мы обсудили 13-й пакет санкций, и я надеюсь, что он будет одобрен до 24 февраля", – заявил Жозеп Боррель.

Также он обратил внимание, что на заседании продолжили обсуждение использования чрезвычайных поступлений, полученных от инвестирования российских активов, которые заморожены в Европейском Союзе.

"Цель состоит в том, чтобы использовать их для содействия восстановлению Украины, но все еще нет полного согласия для того, чтобы полностью реализовать это решение", – добавил Жозеп Боррель.

Напомним, предыдущий 12-й пакет санкций Евросоюза против России был принят 18 декабря. Тогда свой голос за его утверждение отказалась давать Австрия, у которой есть претензии к пребыванию Raiffeisen Bank International (RBI) в списке международных спонсоров войны. Обсуждение этого пакета длилось три месяца.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС 19 февраля заявил, что Будапешт не будет блокировать тринадцатый пакет санкций против России. Такую позицию дипломат объяснил тем, что по этому санкционному пакету у Венгрии нет больше вопросов, которые затрагивают ее национальные интересы.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему санкции против РФ не останавливают войну: что происходит вокруг нового санкционного пакета.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eeas.europa.eu/eeas/foreign-affairs-council-press-remarks-high-representative-josep-borrell-after-meeting-10_en
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости