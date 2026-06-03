Латвия готовит экономический разрыв с Россией: новый премьер сделал громкое заявление

Новое правительство Латвии намерено существенно сократить экономические связи с Россией. Премьер-министр Андрис Кулберс заявил, что поручит Министерству иностранных дел разработать механизм, который позволит в перспективе прекратить экспортно-импортные операции с РФ.

Латвия и РФ. Фото: из открытых источников

По словам главы правительства, сохранение деловых отношений с Россией создает для страны нежелательную зависимость и противоречит долгосрочным интересам национальной безопасности.

Кулберс подчеркнул, что Латвия должна двигаться в направлении максимального сокращения экономических контактов со страной-агрессором.

Вместе с тем реализация такого решения потребует согласования на уровне Европейского Союза. Поскольку Латвия является частью общего европейского рынка, любые ограничения в сфере торговли должны соответствовать общеевропейской политике.

Несмотря на жесткую позицию премьер-министра, власти допускают возможность исключений для отдельных отраслей. В первую очередь речь идет о фармацевтическом секторе, который остается тесно связанным с определенными рынками и логистическими цепочками.

Кулберс отметил, что производители лекарств уже работают над сокращением зависимости от российского рынка, однако быстро отказаться от существующих контрактов и направлений деятельности невозможно. Одной из причин является сложная и длительная процедура сертификации продукции в других странах.

Кроме того, премьер обратил внимание на стратегическое значение фармацевтической промышленности для государства. По его словам, предприятия отрасли обладают уникальными химическими, биологическими и производственными компетенциями, которые могут оказаться важными для нужд обороны в кризисной ситуации.

Заявление главы правительства прозвучало на фоне сохраняющихся торговых отношений между странами. По итогам первого квартала 2026 года объем латвийского экспорта в Россию превысил 244 миллиона евро, тогда как импорт российских товаров составил более 10 миллионов евро.

Теперь Рига намерена пересмотреть этот формат сотрудничества, что может стать одним из самых радикальных шагов среди стран Балтии в вопросе экономического дистанцирования от Москвы.

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