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Латвія готує економічний розрив із Росією: новий прем'єр зробив гучну заяву

Рига хоче поставити крапку у торгівлі з Москвою, але одна галузь може отримати особливий статус

3 червня 2026, 08:59
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Кравцев Сергей

Новий уряд Латвії має намір суттєво скоротити економічні зв'язки з Росією. Прем'єр-міністр Андріс Кулберс заявив, що доручить Міністерству закордонних справ розробити механізм, який дозволить у перспективі припинити експортно-імпортні операції із РФ.

Латвія готує економічний розрив із Росією: новий прем'єр зробив гучну заяву

Латвія та РФ. Фото: з відкритих джерел

За словами глави уряду, збереження ділових відносин із Росією створює для країни небажану залежність та суперечить довгостроковим інтересам національної безпеки.

Кулберс наголосив, що Латвія має рухатися у напрямку максимального скорочення економічних контактів із країною-агресором.

Водночас реалізація такого рішення вимагатиме узгодження на рівні Європейського Союзу. Оскільки Латвія є частиною спільного європейського ринку, будь-які обмеження у сфері торгівлі мають відповідати загальноєвропейській політиці.

Незважаючи на жорстку позицію прем'єр-міністра, влада припускає можливість винятків для окремих галузей. Насамперед йдеться про фармацевтичний сектор, який залишається тісно пов'язаним із певними ринками та логістичними ланцюжками.

Кулберс зазначив, що виробники ліків вже працюють над скороченням залежності від російського ринку, проте швидко відмовитися від існуючих контрактів та напрямів діяльності неможливо. Однією з причин є складна та тривала процедура сертифікації продукції в інших країнах.

Крім того, прем’єр звернув увагу на стратегічне значення фармацевтичної промисловості для держави. За його словами, підприємства галузі мають унікальні хімічні, біологічні та виробничі компетенції, які можуть виявитися важливими для потреб оборони в кризовій ситуації.

Заява глави уряду прозвучала на тлі торгових відносин, що зберігаються між країнами. За підсумками першого кварталу 2026 року обсяг латвійського експорту до Росії перевищив 244 мільйони євро, тоді як імпорт російських товарів становив понад 10 мільйонів євро.

Тепер Рига має намір переглянути цей формат співпраці, що може стати одним із найрадикальніших кроків серед країн Балтії щодо економічного дистанціювання від Москви.

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