Латвия разоблачила ложь Кремля по поводу ударов дронами: озвучено жесткое заявление
Латвия разоблачила ложь Кремля по поводу ударов дронами: озвучено жесткое заявление

Российская разведка распространила ложную информацию, заявив о планах Киева запускать боевые дроны с территории стран Балтии.

19 мая 2026, 14:20
Клименко Елена

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже резко отреагировала на заявления российской внешней разведки относительно якобы подготовки Украиной атак на территорию РФ с использованием латвийской территории. Глава дипломатического ведомства назвала такие обвинения откровенной ложью и частью очередной информационной кампании Кремля.

О своей позиции Браже сообщила в соцсети X, отметив, что Россия систематически распространяет дезинформацию против стран Запада и союзников Украины. Она подчеркнула, что Латвия не позволяет использовать собственное воздушное пространство или инфраструктуру для нанесения ударов по России.

По словам министерши, эта позиция неоднократно доводилась до сведения российской стороны, однако Москва продолжает продвигать ложные нарративы. Латвийские власти считают подобные заявления элементом психологического и политического давления со стороны Кремля.

Скандал возник после того, как Служба внешней разведки РФ обнародовала сообщение, обвинившее Украину в якобы подготовке запуска боевых беспилотников с территории стран Балтии. В заявлении также прозвучали угрозы возможных "ударов по центрам принятия решений" в Латвии в случае реализации таких атак.

Кроме того, российская сторона утверждала, что в Латвию уже прибыли украинские военные, связанные с Силами беспилотных систем, которые якобы должны организовывать атаки дронов. В Риге эти обвинения категорически отвергли, назвав их безосновательными и провокационными.

"Комментарии" уже писали , что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай оказался среди государств, которые смогли получить экономические и политические преимущества от новой геополитической ситуации. Пекин продолжает поддерживать торговые связи с Москвой, в частности, поставляя продукцию и компоненты, которые могут использоваться российской оборонной промышленностью.



