Латвія викрила брехню Кремля щодо ударів дронами: озвучено жорстку заяву
Латвія викрила брехню Кремля щодо ударів дронами: озвучено жорстку заяву

Російська розвідка поширила неправдиву інформацію, заявивши нібито про плани Києва запускати бойові дрони з території країн Балтії

19 травня 2026, 14:20
Клименко Елена

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже різко відреагувала на заяви російської зовнішньої розвідки щодо нібито підготовки Україною атак на територію РФ із використанням латвійської території. Очільниця дипломатичного відомства назвала такі звинувачення відвертою брехнею та частиною чергової інформаційної кампанії Кремля.

Про свою позицію Браже повідомила у соцмережі X, наголосивши, що Росія систематично поширює дезінформацію проти країн Заходу та союзників України. Вона підкреслила, що Латвія не дозволяє використовувати власний повітряний простір або інфраструктуру для нанесення ударів по Росії.

За словами міністерки, ця позиція неодноразово доводилася до відома російської сторони, однак Москва продовжує просувати неправдиві наративи. Латвійська влада вважає подібні заяви елементом психологічного та політичного тиску з боку Кремля.

Скандал виник після того, як Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила повідомлення, у якому звинуватила Україну у нібито підготовці запуску бойових безпілотників із території країн Балтії. У заяві також пролунали погрози щодо можливих "ударів по центрах ухвалення рішень" у Латвії у разі реалізації таких атак.

Крім того, російська сторона стверджувала, що до Латвії вже прибули українські військові, пов’язані із Силами безпілотних систем, які нібито мають організовувати атаки дронів. У Ризі ці звинувачення категорично відкинули, назвавши їх безпідставними та провокаційними.

"Коментарі" вже писали, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай опинився серед держав, які змогли отримати економічні та політичні переваги від нової геополітичної ситуації. Пекін продовжує підтримувати торговельні зв’язки з Москвою, зокрема постачаючи продукцію та компоненти, які можуть використовуватися російською оборонною промисловістю.  



