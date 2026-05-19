Латвія викрила брехню Кремля щодо ударів дронами: озвучено жорстку заяву

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже різко відреагувала на заяви російської зовнішньої розвідки щодо нібито підготовки Україною атак на територію РФ із використанням латвійської території. Очільниця дипломатичного відомства назвала такі звинувачення відвертою брехнею та частиною чергової інформаційної кампанії Кремля.

Про свою позицію Браже повідомила у соцмережі X, наголосивши, що Росія систематично поширює дезінформацію проти країн Заходу та союзників України. Вона підкреслила, що Латвія не дозволяє використовувати власний повітряний простір або інфраструктуру для нанесення ударів по Росії.

За словами міністерки, ця позиція неодноразово доводилася до відома російської сторони, однак Москва продовжує просувати неправдиві наративи. Латвійська влада вважає подібні заяви елементом психологічного та політичного тиску з боку Кремля.

Скандал виник після того, як Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила повідомлення, у якому звинуватила Україну у нібито підготовці запуску бойових безпілотників із території країн Балтії. У заяві також пролунали погрози щодо можливих "ударів по центрах ухвалення рішень" у Латвії у разі реалізації таких атак.

Крім того, російська сторона стверджувала, що до Латвії вже прибули українські військові, пов’язані із Силами безпілотних систем, які нібито мають організовувати атаки дронів. У Ризі ці звинувачення категорично відкинули, назвавши їх безпідставними та провокаційними.

