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Легитимный ли президент Зеленский: что сказали в ЕС

В Европейском союзе прокомментировали истечение пятилетнего срока Владимира Зеленского на посту президента Украины.

сегодня, 15:51
Автор:
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Slava Kot
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В Европейском союзе отреагировали на заявления российской пропаганды относительно президента Владимира Зеленского, якобы утратившего свою легитимность по истечении пятилетнего срока в должности президента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Легитимный ли президент Зеленский: что сказали в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано выступил на брифинге, где прокомментировал якобы нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского. По словам Стано, Украина находится под постоянными атаками России, а значительная часть населения, либо внутри перемещенные лица, либо уехали за границу, поэтому провести выборы при таких обстоятельствах невозможно.

"Организовать выборы в такой ситуации невозможно. Разве при таких условиях можно собирать людей на избирательных участках? Они станут мишенью для Путина", – отметил Стано.

Представитель Еврокомиссии также сослался на Конституцию Украины, в которой президент должен выполнять свои полномочия до тех пор, пока новоизбранный президент не вступит в должность. По словам Стано, таким образом сохраняется непрерывность власти, являющейся одним из ключевых в Конституции Украины. Также Петер Стано подчеркнул, что в Украине политические партии не сомневаются, что Зеленский легитимный президент.

"У нас в ЕС также нет сомнений, что президент Украины – это Владимир Зеленский", – сказал Стано.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев распространяет кремлевский нарратив о "нелегитимности" Зеленского и угрожает убить президента Украины.

Также "Комментарии" писали о том, почему Россия начала активно проводить информационную кампанию по якобы нелегитимности президента Украины.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/21/7186414/
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Обсуждения

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ГражданинУкраины

сегодня, 15:15

легітимний президент Зеленський при военном положение , президент Зеленський продовжує термін !!! поки війна не закінчена!


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