Европейский Союз продолжает публично декларировать "непреклонную поддержку Украины", но реальные экономические и политические шаги многих его членов свидетельствуют о другом. Это подчеркивает The Washington Post, оценивая поведение Франции, Германии, Бельгии и других ключевых игроков, которые охотно критикуют Вашингтон и администрацию Дональда Трампа, но не демонстрируют готовности к собственным жертвам ради украинской победы.

Материалы, обнародованные Der Spiegel, показывают закулисные беседы европейских лидеров, предупреждающих риски изменения американской политики. Но в то же время те же государства продолжают поддерживать торговые потоки, в конце концов работающие на российский военный бюджет.

Французский президент Эммануэль Макрон в разговорах с Владимиром Зеленским и Фридрихом Мерцом предупредил о "большой опасности" со стороны США по отношению к украинским территориям без гарантий безопасности для Киева. По его словам, администрация Трампа "старается завершить войну", добиваясь уступок от Украины.

Однако, как напоминает The Washington Post, Франция остается третьим крупнейшим покупателем российских энергоносителей в Европе и это данные за август 2025-го года. Именно этот контраст между риторикой и реальностью американские журналисты называют ключевым проявлением европейского лицемерия.

Еще один пример показывает позиция Бельгии. Премьер-министр Александр де Вевер блокирует решение ЕС о направлении около 140 млрд евро замороженных российских активов на оборонные нужды Украины. В комментарии для La Libre он заявил: "Кто действительно верит, что Россия проиграет Украине? Это выдумка. И не желательно, чтобы она проиграла – это создаст нестабильность в стране с ядерным оружием".

Как отмечает WP, такие заявления звучат особенно странно на фоне того, что Европа первой окажется в зоне риска, если война расширится. Несмотря на более чем три года полномасштабной войны, ЕС только сейчас приближается к решению об общем запрете импорта российского газа, которое должно вступить в силу с 2027 года. Но само промедление дает Москве простор для маневров.

Параллельно европейские страны активно покупают энергоносители в Индии, избегая упоминания о том, что значительная часть индийского экспорта – это фактически российская нефть, переработанная в индийских НПЗ. За три квартала 2024 года импорт таких заводов вырос на 20%. Это означает, что европейские деньги и дальше косвенно пополняют российский бюджет, несмотря на жесткие заявления в поддержку Киева.

На фоне споров с США европейские лидеры продолжают поучать Вашингтон по поводу того, как следует вести себя в войне. Но, как отмечает WP, "говорить всегда легче, чем действовать".

Накануне Госдеп США обнародовал подробный срез того, как европейские страны объединяли поддержку Украины с одновременными закупками российских энергоносителей.

Поддержка странами Европы Украины и расходы на российские газ и нефть

Например, Германия предоставила Украине около 17,5 млрд долларов помощи, однако закупила российских энергоносителей почти на 20 млрд. Франция поддержала Украину на 6 млрд долларов, а оплатила РФ – 20 млрд, Нидерланды – 8,5 млрд против 25 млрд для России, Польша – 5,5 млрд против 12 млрд, а Италия – 3 млрд против 27,5 млрд импорта из РФ.

Словакия предоставила Украине поддержку всего в 1,5 млрд долларов, однако заплатила России 18 млрд. Турция помогла Украине 0,2 млрд, тогда как РФ отдала 32 млрд, а венгерская помощь меньше турецкой, тогда как Будапешт купил у РФ энергоресурсов на 22 млрд.

