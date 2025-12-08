Лицемірство ЄС щодо України: європейські лідери критикують США, але продовжують підтримувати Росію

Європейський Союз продовжує публічно декларувати "непохитну підтримку України", але реальні економічні та політичні кроки багатьох його членів свідчать про інше. На цьому наголошує The Washington Post, оцінюючи поведінку Франції, Німеччини, Бельгії та інших ключових гравців, які охоче критикують Вашингтон та адміністрацію Дональда Трампа, але не демонструють готовності до власних жертв заради української перемоги.

Країни Європи купують у РФ більше, ніж допомагають Україні. Фото з відкритих джерел

Матеріали, оприлюднені Der Spiegel, показують закулісні бесіди європейських лідерів, які попереджають про ризики зміни американської політики. Але водночас ті ж держави продовжують підтримувати торговельні потоки, що зрештою працюють на російський військовий бюджет.

Французький президент Еммануель Макрон у розмовах із Володимиром Зеленським і Фрідріхом Мерцом попередив про "велику небезпеку" з боку США щодо українських територій без гарантій безпеки для Києва. За його словами, адміністрація Трампа "намагається завершити війну", домагаючись поступок від України.

Однак, як нагадує The Washington Post, Франція водночас залишається третім найбільшим покупцем російських енергоносіїв у Європі і це дані за серпень 2025-го року. Саме цей контраст між риторикою та реальністю американські журналісти називають ключовим проявом європейського лицемірства.

Ще один приклад демонструє позиція Бельгії. Прем’єр-міністр Александр де Вевер блокує рішення ЄС про спрямування близько 140 млрд євро заморожених російських активів на оборонні потреби України. У коментарі для La Libre він заявив: "Хто справді вірить, що Росія програє Україні? Це вигадка. І не бажано, щоб вона програла — це створить нестабільність у країні з ядерною зброєю".

Як зауважує WP, такі заяви звучать особливо дивно на тлі того, що саме Європа першою опиниться в зоні ризику, якщо війна розшириться. Попри майже чотири роки повномасштабної війни, ЄС лише зараз наближається до рішення про загальну заборону імпорту російського газу, яке має набути чинності з 2027 року. Але саме зволікання дає Москві простір для маневрів.

Паралельно європейські країни активно купують енергоносії в Індії, уникаючи згадки про те, що значна частина індійського експорту — це фактично російська нафта, перероблена на індійських НПЗ. За три квартали 2024 року імпорт із таких заводів зріс на 20%. Це означає, що європейські гроші й надалі опосередковано поповнюють російський бюджет, попри жорсткі заяви на підтримку Києва.

На тлі суперечок із США європейські лідери продовжують повчати Вашингтон щодо того, як слід поводитися у війні. Але, як зауважує WP, "говорити завжди легше, ніж діяти".

Напередодні Держдеп США оприлюднив детальний зріз того, як європейські країни поєднували підтримку України з одночасними закупівлями російських енергоносіїв.

Підтримка країнами Європи Україну та витрати на російські газ і нафту

Наприклад, Німеччина надала Україні близько 17,5 млрд доларів допомоги, однак закупила російських енергоносіїв майже на 20 млрд. Франція підтримала Україну на 6 млрд доларів, а сплатила РФ – 20 млрд, Нідерланди – 8,5 млрд проти 25 млрд для Росії, Польща – 5,5 млрд проти 12 млрд, а Італія – 3 млрд проти 27,5 млрд імпорту з РФ.

Словаччина надала Україні підтримку лише у 1,5 млрд доларів, однак заплатила Росії 18 млрд. Туреччина допомогла Україні 0,2 млрд, тоді як РФ віддала 32 млрд, а угорська допомога менша за турецьку, тоді як Будапешт купив у РФ енергоресурсів на 22 млрд.

