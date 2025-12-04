"США зрадили Україну": "Зеленський повинен бути дуже обережним в найближчі дні" - стенограма Der Spiegel

Журнал Der Spiegel оприлюднив фрагменти стенограми закритої телефонної конференції, у якій взяли участь глави держав та урядів ЄС, а також президент України Володимир Зеленський. За даними видання, розмова була присвячена обговоренню 28-пунктного плану, який адміністрація Дональда Трампа пропонує як основу для врегулювання війни.

Європейські лідери звинуватили США у тиску на Україну. Фото з відкритих джерел

Стенограма демонструє різко критичний тон європейських лідерів щодо підходу Вашингтона до процесу закінчення війни Росії проти України. Вони одностайно висловили занепокоєння тим, що американська делегація може тиснути на Київ до прийняття невигідних умов.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся з застереженнями до українського президента.

"Зеленський має бути надзвичайно обережним у найближчі дні. Вони грають в ігри як з вами, так і з нами", — сказав німецький канцлер.

Мерц мав на увазі американських переговорників бізнесмена Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера, які вели переговори з Путіним і найближчим часом мають зустрітися з українською делегацією в США.

До критики приєднався й президент Фінляндії Александер Стубб, підкресливши, що Україна перебуває під значним тиском США, і ЄС не може допустити, щоб Київ опинився сам на сам із вимогами Вашингтона.

"Ми не повинні залишати Україну та Володимира наодинці з цими хлопцями", — сказав Стубб.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого часто критикували за м’яку позицію щодо Трампа, цього разу теж став на бік Стубба. У стенограмі він сказав, що "я погоджуюся з Александром, ми повинні захистити Володимира".

Одну з найрізкіших заяв, яку наводить Der Spiegel, сказав президент Франції Емманюель Макрон.

"Існує ймовірність того, що США зрадили Україну в питанні території без чіткого визначення гарантій безпеки", — сказав Макрон та додав, що для Зеленського існує "велика небезпека".

Як повідомляється, у відеоконференції також взяли участь глави держав та урядів Італії, Польщі, Данії та Норвегії, а також президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської Ради Антоніо Коста.

Залишається незрозумілим, хто опублікував стенограму телефонної розмови. Кілька учасників підтвердили Der Spiegel, що в понеділок відбулася конференція. Однак ніхто не захотів підтвердити зміст розмови. Єлисейський палац спростував цитати, які приписують Макрону.

