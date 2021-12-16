Лидеры ЕС пытаются найти общий язык относительно правил путешествий: какие решения приняты

Разногласия в Европейском Союзе углубились в правилах путешествий для сдерживания распространения коронавируса Omicron после того, как Италия и Греция последовали за Португалией и Ирландией, объявив дополнительные ограничения для путешественников из других стран ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Пассажиры в защитных масках ходят в аэропорту Фьюмичино в день, когда правительства ЕС согласовали "безопасный список" из 14 стран - Reuters

27 стран-членов ЕС несколько недель обсуждают, как координировать политику путешествий с целью сдерживания вируса, не нарушая пропорцию поездок в рамках европейской Шенгенской зоны без границ.

Однако Италия заявила во вторник, 14 декабря, что с 16 декабря до конца января она потребует от всех путешественников из стран ЕС показать негативный тест по прибытии, даже если они вакцинированы. Невакцинированных ждет пятидневный карантин.

В случае строгого применения эти правила, которые вступят в силу в четверг, 16 декабря, фактически восстановят пограничный контроль на сухопутных границах Италии, повторяя меры, предпринятые странами ЕС в начале пандемии. Это приведет к очереди на границах и дефициту пищи и лекарств по всему блоку.

"Я только видел, что закрытие границ в любом случае не является решением", — сказал журналистам премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе.

В заключении саммита говорится, что любые ограничения должны быть согласованы на основе объективных критериев и не должны "непропорционально препятствовать свободному перемещению между государствами-членами".

Премьер-министр Латвии Крисянис Кариньш заявил, что свобода передвижения внутри ЕС не должна прекращаться.

Как сообщали "Комментарии", Румыния ввела карантинный режим на 14 дней для невакцинированных путешественников с территории Украины.

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