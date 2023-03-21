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Лидеры ПАСЕ встретились с представителями России: о чем договорились

В ПАСЕ говорят, что участники встречи договорились продолжить этот диалог

сегодня, 15:15
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Автор:

Моесеенко Валентина

Руководство Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 20 марта провело в Париже встречу с представителями некоторых российских демократических организаций, чтобы активизировать возможный диалог и изучить потенциальные пути будущего сотрудничества с Ассамблеей в будущем, пишут "Комментарии".

Лидеры ПАСЕ встретились с представителями России: о чем договорились

ПАСЕ встретилось с представителями российских демсил

Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, эта встреча стала продолжением предыдущих резолюций ПАСЕ, в которых она постоянно призывала "развивать результативное взаимодействие с гражданским обществом России, правозащитниками, независимыми представителями СМИ, академическими и демократическими силами, уважая при том ценности и принципы Организации, включая и территориальную цель".


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С российской стороны приняли участие президент фонда "Свободная Россия" Наталья Арно, представители Российского антивоенного комитета Дмитрий Гудков, Михаил Ходорковский, общественного движения "За свободную Россию" Геннадий Гудков, Евгения Кара-Мурза из фонда "Свободная Россия", Гарри Каспаров с Форума свободной России и другие.

Несмотря на обжалование Украины и других стран, в январе Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации.

Как писали "Комментарии", осенью прошлого года Парламентская ассамблея Совета Европы в рамках срочного сбора о "Новом обострении агрессии Российской Федерации против Украины" признала Российскую Федерацию террористической организацией .

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что правительство Дании в этом году создаст фонд на 7 миллиардов датских крон (1,01 миллиарда долларов) для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине.

Читайте на сайте "Комментарии" — сможет ли Украина "достать" замороженные российские миллиарды за рубежом.



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