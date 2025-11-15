Лишь бы не ВСУ: Венгрия определилась, кому даст свою долю из фонда мира

Рубрики
Кравцев Сергей
Венгрия направит свою долю из "Европейского фонда мира" в размере 1,5 млн евро на помощь армии Ливана, а не в пользу Вооруженных сил Украины. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление в соцсети Х сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Петер Сийярто. Фото: из открытых источников
Глава МИД Венгрии написал, что национальным интересом безопасности Венгрии является мир на Ближнем Востоке, и что стабильность Ливана является ключом к этому.
Важно отметить, что об аналогичном решении венгерский министр уже сообщал также в феврале этого года. Тогда анонсировалось, что Будапешт поддержит ливанскую армию 991 500 евро, "вместо того, чтобы отправлять оружие в Украину".
Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вслед за своим министром иностранных дел, отреагировал на очередной коррупционный скандал в Украине, сообщив об этом в Facebook.
Комментируя последние расследования, Орбан назвал ситуацию в Украине "военной мафией", связанной с президентом Зеленским.
Он также повторил, что Венгрия не намерена пересылать средства своего народа в Украину, подчеркнув недавнее утверждение социальных выплат для венгерских семей.
