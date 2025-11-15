Венгрия направит свою долю из "Европейского фонда мира" в размере 1,5 млн евро на помощь армии Ливана, а не в пользу Вооруженных сил Украины. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление в соцсети Х сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Глава МИД Венгрии написал, что национальным интересом безопасности Венгрии является мир на Ближнем Востоке, и что стабильность Ливана является ключом к этому.

"Мы не будем использовать нашу долю Европейского фонда мира для вооружения Украины. Вместо этого мы перенаправляем 1,5 миллиона евро на поддержку вооруженных сил Ливана", — сообщил Сийярто.

Важно отметить, что об аналогичном решении венгерский министр уже сообщал также в феврале этого года. Тогда анонсировалось, что Будапешт поддержит ливанскую армию 991 500 евро, "вместо того, чтобы отправлять оружие в Украину".

Комментируя последние расследования, Орбан назвал ситуацию в Украине "военной мафией", связанной с президентом Зеленским.

"Именно в этот хаос Брюссель пытается вливать деньги европейских налогоплательщиков. То, что не будет потрачено на фронте, отнимет военная мафия. Это настоящее безумие", — подчеркнул венгерский премьер.

Он также повторил, что Венгрия не намерена пересылать средства своего народа в Украину, подчеркнув недавнее утверждение социальных выплат для венгерских семей.

