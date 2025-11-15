logo

Лишь бы не ВСУ: Венгрия определилась, кому даст свою долю из фонда мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Лишь бы не ВСУ: Венгрия определилась, кому даст свою долю из фонда мира

Сийярто подтвердил, что венгры считают правильнее помогать Ливану, а не Украине

15 ноября 2025, 08:26
Кравцев Сергей

Венгрия направит свою долю из "Европейского фонда мира" в размере 1,5 млн евро на помощь армии Ливана, а не в пользу Вооруженных сил Украины. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление в соцсети Х сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Лишь бы не ВСУ: Венгрия определилась, кому даст свою долю из фонда мира

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Глава МИД Венгрии написал, что национальным интересом безопасности Венгрии является мир на Ближнем Востоке, и что стабильность Ливана является ключом к этому. 

"Мы не будем использовать нашу долю Европейского фонда мира для вооружения Украины. Вместо этого мы перенаправляем 1,5 миллиона евро на поддержку вооруженных сил Ливана", — сообщил Сийярто.

Важно отметить, что об аналогичном решении венгерский министр уже сообщал также в феврале этого года. Тогда анонсировалось, что Будапешт поддержит ливанскую армию 991 500 евро, "вместо того, чтобы отправлять оружие в Украину".

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вслед за своим министром иностранных дел, отреагировал на очередной коррупционный скандал в Украине, сообщив об этом в Facebook.

Комментируя последние расследования, Орбан назвал ситуацию в Украине "военной мафией", связанной с президентом Зеленским.

"Именно в этот хаос Брюссель пытается вливать деньги европейских налогоплательщиков. То, что не будет потрачено на фронте, отнимет военная мафия. Это настоящее безумие", — подчеркнул венгерский премьер.

Он также повторил, что Венгрия не намерена пересылать средства своего народа в Украину, подчеркнув недавнее утверждение социальных выплат для венгерских семей.

Также издание "Комментарии" сообщало – Орбан подает на суд против Евросоюза: детали скандала.




