Аби не ЗСУ: Угорщина визначилася, кому дасть свою частку з фонду миру

Кравцев Сергей
Угорщина направить свою частку з "Європейського фонду миру" у розмірі 1,5 млн. євро на допомогу армії Лівану, а не на користь Збройних сил України. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву в соцмережі Х зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
Петер Сійярто. Фото: із відкритих джерел
Глава МЗС Угорщини написав, що національним інтересом безпеки Угорщини є мир на Близькому Сході і що стабільність Лівану є ключем до цього.
Важливо зазначити, що про аналогічне рішення угорський міністр уже повідомляв також у лютому цього року. Тоді анонсувалося, що Будапешт підтримає ліванську армію 991 500 євро, "замість відправляти зброю в Україну".
Читайте також на порталі "Коментарі" — прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, за своїм міністром закордонних справ, відреагував на черговий корупційний скандал в Україні, повідомивши про це у Facebook.
Коментуючи останні розслідування, Орбан назвав ситуацію в Україні "військовою мафією", пов'язаною із президентом Зеленським.
Він також повторив, що Угорщина не має наміру пересилати кошти свого народу в Україну, наголосивши на недавньому утвердженні соціальних виплат для угорських сімей.
