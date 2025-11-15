Угорщина направить свою частку з "Європейського фонду миру" у розмірі 1,5 млн. євро на допомогу армії Лівану, а не на користь Збройних сил України. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву в соцмережі Х зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Глава МЗС Угорщини написав, що національним інтересом безпеки Угорщини є мир на Близькому Сході і що стабільність Лівану є ключем до цього.

"Ми не використовуватимемо нашу частку Європейського фонду миру для озброєння України. Натомість ми перенаправляємо 1,5 мільйона євро на підтримку збройних сил Лівану", — повідомив Сійярто.

Важливо зазначити, що про аналогічне рішення угорський міністр уже повідомляв також у лютому цього року. Тоді анонсувалося, що Будапешт підтримає ліванську армію 991 500 євро, "замість відправляти зброю в Україну".

Коментуючи останні розслідування, Орбан назвав ситуацію в Україні "військовою мафією", пов'язаною із президентом Зеленським.

"Саме в цей хаос Брюссель намагається вливати гроші європейських платників податків. Те, що не буде витрачено на фронті, забере військова мафія. Це справжнє божевілля", — наголосив угорський прем'єр.

Він також повторив, що Угорщина не має наміру пересилати кошти свого народу в Україну, наголосивши на недавньому утвердженні соціальних виплат для угорських сімей.

