Литва открывает путь для ядерного оружия и войск союзников: Сейм сделал первый шаг

Сейм Литвы сделал первый шаг к отмене конституционного запрета на размещение в стране ядерного оружия и иностранных военных баз. В первом чтении депутаты поддержали соответствующие поправки, сообщает LRT.

Литва. Фото: из открытых источников

Инициативу одобрили 106 парламентариев. Против проголосовали 18 депутатов, еще шестеро воздержались. Однако для вступления изменений в силу потребуется второе, окончательное голосование.

Согласно установленной процедуре, оно может состояться не ранее чем через три месяца. Спикер Сейма Юозас Олекас заявил, что финальное рассмотрение поправок запланировано на 12 января следующего года. Для принятия решения потребуется не менее 94 голосов из 141.

Олекас считает, что изменение Конституции позволит усилить обороноспособность Литвы и повысить эффект военного сдерживания. По его словам, устранение действующего запрета также позволит стране отказаться от юридических ограничений, которые отличают ее от других государств Евросоюза и НАТО.

Сейчас статья 137 Конституции Литвы запрещает размещение на территории страны оружия массового уничтожения, а также военных баз иностранных государств. В случае окончательного одобрения поправки эта норма будет полностью исключена из основного закона.

Таким образом, после завершения процедуры в Конституции не останется прямого запрета на размещение подобных объектов. Это, в частности, расширит юридические возможности для военного сотрудничества с союзниками.

При этом сама поправка еще не означает автоматического размещения в Литве ядерного оружия или иностранных баз. Для этого потребуются отдельные политические решения и соответствующие договоренности.

Окончательное голосование в январе станет ключевым этапом. Именно тогда станет понятно, получит ли инициатива необходимое конституционное большинство.

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