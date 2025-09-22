Литва призывает ЕС задействовать "план Б" из-за вето Орбана по Украине: детали

Рубрики
Глава МИД Литвы Каютутис Будрис считает, что Евросоюзу в ближайшее время следует запустить свой "план Б" для разблокирования начала переговоров с Украиной, которые заблокированы из-за сопротивления Венгрии. Такое мнение Каютутис Будрис высказал в интервью "ЕП".
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис. Фото: из открытых источников
Министр ответил утвердительно, рассуждая относительно того, что есть ли другие пути, как ускорить евроинтеграцию Украины в условиях венгерского вето.
Он отметил, что в основе нормального процесса расширения лежит принцип, что продвижение страны зависит от ее достижений, и сейчас из-за Венгрии он подвергается сомнению – потому что Украина соответствует критериям, но Будапешт манипулирует правом вето.
Министр подтвердил, что речь идет о так называемом "плане Б" для преодоления венгерского вето.
По словам главы МИД Литвы, большинство европейских стран не могут быть заложниками вето Венгрии и есть варианты, как ЕС двигаться вперед. Еще во время председательства Дании у ЕС есть возможность и время, чтобы перейти к неформальным этапам, которые будут формально финализированы чуть позже. Нынешняя методология расширения позволяет такой подход.
Каютутис Будрис отметил, что ему непонятно, чем руководствует венгерское правительство, когда фактически блокирует евроинтеграцию Украины, но те члены ЕС, которые имеют другие взгляды, не должны быть заложниками ситуации, когда их голос ни на что не влияет.
Будрис отметил, что оптимистично настроен по поводу того, что страны-члены поддержат этот путь.
