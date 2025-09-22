Литва призывает ЕС задействовать "план Б" из-за вето Орбана по Украине: детали

Глава МИД Литвы Каютутис Будрис считает, что Евросоюзу в ближайшее время следует запустить свой "план Б" для разблокирования начала переговоров с Украиной, которые заблокированы из-за сопротивления Венгрии. Такое мнение Каютутис Будрис высказал в интервью "ЕП".

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис. Фото: из открытых источников

Министр ответил утвердительно, рассуждая относительно того, что есть ли другие пути, как ускорить евроинтеграцию Украины в условиях венгерского вето.

Он отметил, что в основе нормального процесса расширения лежит принцип, что продвижение страны зависит от ее достижений, и сейчас из-за Венгрии он подвергается сомнению – потому что Украина соответствует критериям, но Будапешт манипулирует правом вето.

"Мы стремимся получить 27 голосов, но пока этого не произошло, мы ищем альтернативные решения", – отметил Будрис.

Министр подтвердил, что речь идет о так называемом "плане Б" для преодоления венгерского вето.

По словам главы МИД Литвы, большинство европейских стран не могут быть заложниками вето Венгрии и есть варианты, как ЕС двигаться вперед. Еще во время председательства Дании у ЕС есть возможность и время, чтобы перейти к неформальным этапам, которые будут формально финализированы чуть позже. Нынешняя методология расширения позволяет такой подход.

"Эти шаги продемонстрируют наше уважение к правилам ЕС, а также помогут процессу реформ в Украине. Это также позволит нам сохранить ресурсы, мобилизованные Еврокомиссией, а также удержать внимание стран-членов", – добавил он.

Каютутис Будрис отметил, что ему непонятно, чем руководствует венгерское правительство, когда фактически блокирует евроинтеграцию Украины, но те члены ЕС, которые имеют другие взгляды, не должны быть заложниками ситуации, когда их голос ни на что не влияет.

Будрис отметил, что оптимистично настроен по поводу того, что страны-члены поддержат этот путь.

"Речь не идет о том, чтобы об Украине появились какие-то новые слова и заявления, и, безусловно, речь не идет о создании иллюзии, что мы "что-то делаем, несмотря ни на что". Нет! Речь идет о сохранении импульса в движении Украины к ЕС. Речь идет о том, чтобы продолжать делать то, что действительно имеет значение – то есть реформы в Украине и подготовку ЕС к расширению... Неформальный процесс переговоров может стать таким механизмом", – отметил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Германии намекнули, что на пути к членству Украины в ЕС появляются сложности: о чем речь.



