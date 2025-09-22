Литва закликає ЄС задіяти "план Б" через вето Орбана по Україні: деталі

Глава МЗС Литви Каютутіс Будріс вважає, що Євросоюзу найближчим часом слід запустити свій "план Б" для розблокування початку переговорів з Україною, які заблоковані через опір Угорщини. Таку думку Каютутіс Будріс висловив в інтерв'ю "ЄП".

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс. Фото: із відкритих джерел

Міністр відповів ствердно, розмірковуючи щодо того, чи є інші шляхи, як прискорити євроінтеграцію України за умов угорського вето.

Він зазначив, що в основі нормального процесу розширення лежить принцип, що просування країни залежить від її досягнень, і зараз через Угорщину він сумнівається – тому що Україна відповідає критеріям, але Будапешт маніпулює правом вето.

"Ми прагнемо отримати 27 голосів, але поки що цього не сталося, ми шукаємо альтернативні рішення", – зазначив Будріс.

Міністр підтвердив, що йдеться про так званий "план Б" для подолання угорського вето.

За словами глави МЗС Литви, більшість європейських країн не можуть бути заручниками вето Угорщини і є варіанти, як ЄС рухатиметься вперед. Ще під час головування Данії ЄС має можливість і час, щоб перейти до неформальних етапів, які будуть формально фіналізовані трохи пізніше. Нинішня методологія розширення дозволяє такий підхід.

"Ці кроки продемонструють нашу повагу до правил ЄС, а також допоможуть процесу реформ в Україні. Це також дозволить нам зберегти ресурси, мобілізовані Єврокомісією, а також утримати увагу країн-членів", – додав він.

Каютутіс Будріс зазначив, що йому незрозуміло, чим керує угорський уряд, коли фактично блокує євроінтеграцію України, але ті члени ЄС, які мають інші погляди, не повинні бути заручниками ситуації, коли їхній голос ні на що не впливає.

Будріс зазначив, що оптимістично налаштований, що країни-члени підтримають цей шлях.

"Йдеться не про те, щоб про Україну з'явилися якісь нові слова та заяви, і, безумовно, не йдеться про створення ілюзії, що ми "щось робимо, незважаючи ні на що". Ні! переговорів може стати таким механізмом", – наголосив він.

