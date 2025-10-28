Литва шокировала реакцией на запуск дронов РФ: громкие подробности

Литовские власти пока не могут подтвердить, что пересечение ее воздушного пространства российскими военными самолетами на прошлой неделе было умышленным. Об этом сообщает LRT.

Фото: из открытых источников

23 октября вечером два самолета из России – истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 – вылетели из Калининградской области РФ и ненадолго оказались над территорией Литвы. Они пролетели около 700 метров и находились там около 18 секунд. Главный советник литовского президента по национальной безопасности Дейвидас Матульонис подчеркнул, что хотя можно предположить умышленный характер этой операции, конкретных доказательств нет.



"Вторжение было очень коротким, поэтому говорить о сознательном испытании воздушного пространства сложно", — отметил он.

Матулонис добавил, что не стоит преувеличивать ситуацию и делать окончательные выводы, утверждая, что это точно было испытание. По оценкам литовских военных, российские самолеты, вероятно, проводили обучающие маневры по дозаправке в воздухе.

Министерство обороны Литвы подтвердило, что вечером 23 октября Су-30 и Ил-78 действительно пересекли воздушное пространство страны на короткое время. Для реагирования на инцидент подняли два испанских истребителя Eurofighter Typhoon, выполняющих патрулирование в рамках миссии НАТО. Истребители продолжают патрулирование для обеспечения безопасности литовского воздушного пространства.

Президент Литвы Гитанас Науседа охарактеризовал событие как серьезное нарушение международного права и территориальной целостности страны. Он отметил важность бдительности и готовности реагировать на такие инциденты, даже если их характер не до конца ясен.

