Литовська влада наразі не може підтвердити, що перетин її повітряного простору російськими військовими літаками минулого тижня був навмисним. Про це повідомляє LRT.

Фото: з відкритих джерел

23 жовтня ввечері два літаки з Росії — винищувач Су-30 та літак-заправник Іл-78 — вилетіли з Калінінградської області РФ і ненадовго опинилися над територією Литви. Вони пролетіли приблизно 700 метрів та перебували там близько 18 секунд. Головний радник литовського президента з національної безпеки Дейвідас Матульоніс підкреслив, що хоча можна припустити навмисний характер цієї операції, конкретних доказів немає.



"Вторгнення було дуже коротким, тому говорити про свідоме випробування повітряного простору складно", — зазначив він.

Матульоніс додав, що не варто перебільшувати ситуацію та робити остаточні висновки, стверджуючи, що це точно було випробування. За оцінками литовських військових, російські літаки, ймовірно, проводили навчальні маневри з дозаправки в повітрі.

Міністерство оборони Литви підтвердило, що ввечері 23 жовтня Су-30 та Іл-78 дійсно перетнули повітряний простір країни на короткий час. Для реагування на інцидент підняли два іспанських винищувачі Eurofighter Typhoon, які виконують патрулювання в рамках місії НАТО. Винищувачі продовжують патрулювання для забезпечення безпеки литовського повітряного простору.

Президент Литви Гітанас Науседа охарактеризував подію як серйозне порушення міжнародного права та територіальної цілісності країни. Він наголосив на важливості пильності та готовності реагувати на такі інциденти, навіть якщо їхній характер не до кінця зрозумілий.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри гучні заяви Кремля про "повний контроль" над внутрішнім ринком нафтопродуктів, паливна криза в Росії продовжує наростати і вже впливає на сусідні держави. Міністр енергетики РФ Сергій Цивільов запевняє, що задоволення потреб населення є абсолютним пріоритетом, а стабільність ринку підтримується в ручному режимі, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.