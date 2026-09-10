Литва так і не наважилася на радикальний крок щодо РФ та Білорусі: на який сигнал чекає Вільнюс

Литва поки не збирається вводити заборону на пасажирські рейси до Росії та Білорусі. Прем'єр-міністр Міндаугас Сінкевичюс заявив, що на даний момент для такого рішення немає достатніх підстав, а подібні кроки не повинні ухвалюватися виключно під впливом політичної кон'юнктури.

Кордон Литви. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Delfi, глава уряду також зазначив, що не чув від керівництва Латвії чи Естонії пропозицій повністю припинити пасажирське сполучення з двома країнами. За його словами, подібні обмеження вимагають серйознішого обґрунтування.

При цьому Вільнюс теоретично готовий вдатися до більш жорстких заходів. Синкевичюс заявив, що Литва здатна обмежити або навіть закрити кордон із Росією та Білоруссю, якщо відповідні рекомендації надійдуть від структур, які відповідають за безпеку. Однак наразі таких рекомендацій, за його словами, немає.

Питання особливо чутливе на тлі напруги, що зберігається, між країнами Балтії і Москвою, а також політики Вільнюса щодо Білорусі. Будь-яке рішення про закриття кордону чи транспортного сполучення здатне мати не лише політичні, а й економічні наслідки.

Міністр транспорту Литви Юрас Тамінскас також закликав поспішно не діяти. На його думку, необдумані обмеження здатні створити проблеми передусім республіці.

Таким чином, незважаючи на жорстку риторику щодо Росії та Білорусі, Вільнюс поки що зберігає діючі пасажирські маршрути. Остаточним аргументом для їхнього перегляду, судячи з заяв литовської влади, мають стати не політичні заяви, а оцінка реальних загроз з боку органів безпеки.

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