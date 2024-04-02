Лукашенко хочет войны: в ЕС отреагировали

Европейский Союз не является агрессивным блоком, а военная угроза в Европе напрямую исходит от действующих руководителей России и Беларуси. Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Питер Стано, комментируя заявление Александра Лукашенко о подготовке Беларуси к войне. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "24 канал".

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Европейский Союз не ведет войну. Поэтому, конечно, никому не нужно бояться Европейского Союза – только тем, кто пытается подорвать уважение к международным правилам, к демократии и правам человека", — заявил Питер Стано.

По словам спикера, именно ЕС вынужден реагировать на угрозу с востока, а не наоборот.

"Мы принимаем меры предосторожности с первого дня полномасштабной агрессии России против Украины. Мы работаем над тем, чтобы Европа была лучше подготовлена к противостоянию всем угрозам, которые исходят от таких людей, как Лукашенко и Путин", — заявил Стано.

Представитель напомнил, что Европейский союз не считает Лукашенко законно избранным президентом Беларуси, поскольку тот сфальсифицировал результаты президентских выборов в 2020 году. Также Стано назвал беларуского диктатора соучастником военных преступлений, которые совершила Россия в Украине.

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