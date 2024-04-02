Лукашенко хочет войны: в ЕС отреагировали

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Кравцев Сергей
Европейский Союз не является агрессивным блоком, а военная угроза в Европе напрямую исходит от действующих руководителей России и Беларуси. Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Питер Стано, комментируя заявление Александра Лукашенко о подготовке Беларуси к войне. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "24 канал".
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
По словам спикера, именно ЕС вынужден реагировать на угрозу с востока, а не наоборот.
Представитель напомнил, что Европейский союз не считает Лукашенко законно избранным президентом Беларуси, поскольку тот сфальсифицировал результаты президентских выборов в 2020 году. Также Стано назвал беларуского диктатора соучастником военных преступлений, которые совершила Россия в Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — диктатор Александр Лукашенко сделал заявление, что белорусы не хотят воевать, однако готовятся к войне. По его словам, Беларусь роет окопы у границы и таким образом хочет построить мирное будущее.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродно, где сделал несколько заявлений перед своими сторонниками и журналистами. Диктатор заявил, что в Беларуси хотят мирное будущее, поэтому роют окопы.
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