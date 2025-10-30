Лукашенко вновь за свое: почему ЕС угрожает новыми санкциями Беларуси

Рубрики
Европейский Союз готов к введению новых санкций против Беларуси в случае, если Минск не прекратит провокации на территории государств-членов. Речь идет, в частности, об инцидентах с воздушными шарами, которые обнаружили в Литве. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского Совета.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
В ЕС отметили инциденты с вторжением воздушных шаров с контрабандой в воздушное пространство Литвы, которые неоднократно были зафиксированы на прошлой неделе. Шары были направлены с территории Беларуси.
Евросоюз решительно осудил такие действия режима белорусского диктатора Александра Лукашенко и пригрозил Минску новыми санкциями.
Отмечается, что инциденты с белорусскими шарами в Литве не только сорвали сотни авиарейсов, но и нанесли ущерб аэропортам и тысячам пассажиров, создав угрозу дестабилизации в стране.
Также в ЕС акцентировали, что такие действия противоречат заверениям Лукашенко по улучшению отношений и призвали белорусские власти взять контроль над воздушным пространством, границей и территорией для противодействия организованной преступности.
