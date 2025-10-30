Лукашенко вновь за свое: почему ЕС угрожает новыми санкциями Беларуси

Европейский Союз готов к введению новых санкций против Беларуси в случае, если Минск не прекратит провокации на территории государств-членов. Речь идет, в частности, об инцидентах с воздушными шарами, которые обнаружили в Литве. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского Совета.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

В ЕС отметили инциденты с вторжением воздушных шаров с контрабандой в воздушное пространство Литвы, которые неоднократно были зафиксированы на прошлой неделе. Шары были направлены с территории Беларуси.

Евросоюз решительно осудил такие действия режима белорусского диктатора Александра Лукашенко и пригрозил Минску новыми санкциями.

"Против белорусского режима были введены санкции, и ЕС готов принять дальнейшие ответные меры, если такие действия будут продолжаться. Мы не потерпим никаких гибридных кампаний, направленных против ЕС или любого из его государств-членов", — говорится в пресс-службе.

Отмечается, что инциденты с белорусскими шарами в Литве не только сорвали сотни авиарейсов, но и нанесли ущерб аэропортам и тысячам пассажиров, создав угрозу дестабилизации в стране.

"Эти аэростаты (воздушные шары — ред.) являются не просто инструментами контрабанды, но и проходят в контексте более широкой целенаправленной гибридной кампании, а также других действий, которые также включают спонсируемую государством контрабанду мигрантов. Все эти действия должны быть немедленно прекращены", — сообщили в Евросовете.

Также в ЕС акцентировали, что такие действия противоречат заверениям Лукашенко по улучшению отношений и призвали белорусские власти взять контроль над воздушным пространством, границей и территорией для противодействия организованной преступности.

