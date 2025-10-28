Литва закрывает границу с Беларусью: что заявил Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "безумной аферой" решение Литвы полностью закрыть границу с Беларусью.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Александр Лукашенко раскритиковал шаг Вильнюса во время выступления на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Белорусский диктатор заявил, что "не все сегодня имели возможность добраться до Минска".

"Именно такую цель преследовали некоторые наши соседи, провернув эту сумасшедшую аферу с закрытием границы. И повод придумали абсурдный. Воздушные шары. Даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелочно", – отметил Александр Лукашенко.

Он считает, что за решением Литвы закрыть границу стоит желание "заблокировать" конференцию в Минске.

"Ответственно заявляю, что ни о какой чрезвычайной контрабанде речи не идет. Но это много говорит о политическом потенциале нашей конференции, если ее пытаются блокировать", – добавил Лукашенко.

Стоит отметить, в последние дни воздушное пространство Литвы неоднократно нарушали метеошары, залетавшие со стороны Беларуси.

В понедельник после очередного такого инцидента премьер-министр Литвы Инга Ругинене рассказала, что правительство подготовило решение о закрытии границы с Беларусью на неопределенный срок.

