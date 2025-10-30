Лукашенко знову за своє: чому ЄС погрожує новими санкціями Білорусі

Рубрики
Європейський Союз готовий запровадити нові санкції проти Білорусі у разі, якщо Мінськ не припинить провокації на території держав-членів. Йдеться, зокрема, про інциденти з повітряними кулями, які виявили у Литві. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні прес-служби Європейської Ради.
Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел
У ЄС відзначили інциденти із вторгненням повітряних куль із контрабандою у повітряний простір Литви, які неодноразово були зафіксовані минулого тижня. Кулі були спрямовані з території Білорусі.
Євросоюз рішуче засудив такі дії режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка та погрожував Мінську новими санкціями.
Зазначається, що інциденти з білоруськими кулями у Литві не лише зірвали сотні авіарейсів, а й завдали збитків аеропортам та тисячам пасажирів, створивши загрозу дестабілізації в країні.
Також у ЄС наголосили, що такі дії суперечать запевненням Лукашенка щодо покращення відносин та закликали білоруська влада взяти контроль над повітряним простором, кордоном та територією для протидії організованій злочинності.
