Лукашенко знову за своє: чому ЄС погрожує новими санкціями Білорусі

Європейський Союз готовий запровадити нові санкції проти Білорусі у разі, якщо Мінськ не припинить провокації на території держав-членів. Йдеться, зокрема, про інциденти з повітряними кулями, які виявили у Литві. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні прес-служби Європейської Ради.

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

У ЄС відзначили інциденти із вторгненням повітряних куль із контрабандою у повітряний простір Литви, які неодноразово були зафіксовані минулого тижня. Кулі були спрямовані з території Білорусі.

Євросоюз рішуче засудив такі дії режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка та погрожував Мінську новими санкціями.

"Проти білоруського режиму були введені санкції, і ЄС готовий вжити подальших заходів у відповідь, якщо такі дії будуть продовжуватися. Ми не потерпимо жодних гібридних кампаній, спрямованих проти ЄС або будь-якої з його держав-членів", — йдеться в прес-службі.

Зазначається, що інциденти з білоруськими кулями у Литві не лише зірвали сотні авіарейсів, а й завдали збитків аеропортам та тисячам пасажирів, створивши загрозу дестабілізації в країні.

"Ці аеростати (повітряні кулі — ред.) є не просто інструментами контрабанди, а й проходять у контексті більш широкої цілеспрямованої гібридної кампанії, а також інших дій, які також включають контрабанду мігрантів, що спонсорується державою. Всі ці дії мають бути негайно припинені", — повідомили в Єврораді.

Також у ЄС наголосили, що такі дії суперечать запевненням Лукашенка щодо покращення відносин та закликали білоруська влада взяти контроль над повітряним простором, кордоном та територією для протидії організованій злочинності.

