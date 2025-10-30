logo_ukra

BTC/USD

109779

ETH/USD

3883.81

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Лукашенко знову за своє: чому ЄС погрожує новими санкціями Білорусі
commentss НОВИНИ Всі новини

Лукашенко знову за своє: чому ЄС погрожує новими санкціями Білорусі

ЄС пригрозив Лукашенку новими санкціями через кулі з контрабандою, запущеними на Литву

30 жовтня 2025, 07:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейський Союз готовий запровадити нові санкції проти Білорусі у разі, якщо Мінськ не припинить провокації на території держав-членів. Йдеться, зокрема, про інциденти з повітряними кулями, які виявили у Литві. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні прес-служби Європейської Ради.

Лукашенко знову за своє: чому ЄС погрожує новими санкціями Білорусі

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

У ЄС відзначили інциденти із вторгненням повітряних куль із контрабандою у повітряний простір Литви, які неодноразово були зафіксовані минулого тижня. Кулі були спрямовані з території Білорусі.

Євросоюз рішуче засудив такі дії режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка та погрожував Мінську новими санкціями.

"Проти білоруського режиму були введені санкції, і ЄС готовий вжити подальших заходів у відповідь, якщо такі дії будуть продовжуватися. Ми не потерпимо жодних гібридних кампаній, спрямованих проти ЄС або будь-якої з його держав-членів", — йдеться в прес-службі.

Зазначається, що інциденти з білоруськими кулями у Литві не лише зірвали сотні авіарейсів, а й завдали збитків аеропортам та тисячам пасажирів, створивши загрозу дестабілізації в країні.

"Ці аеростати (повітряні кулі — ред.) є не просто інструментами контрабанди, а й проходять у контексті більш широкої цілеспрямованої гібридної кампанії, а також інших дій, які також включають контрабанду мігрантів, що спонсорується державою. Всі ці дії мають бути негайно припинені", — повідомили в Єврораді.

Також у ЄС наголосили, що такі дії суперечать запевненням Лукашенка щодо покращення відносин та закликали білоруська влада взяти контроль над повітряним простором, кордоном та територією для протидії організованій злочинності.

Читайте також на порталі "Коментарі" — самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав "божевільною аферою" рішення Литви повністю закрити кордон із Білоруссю.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/10/29/statement-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-belarus-hybrid-actions-at-the-eu-external-border/
Теги:

Новини

Всі новини