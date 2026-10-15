Мадьяр анонсировал встречу с Зеленским: что на ней может решиться

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября, в Брюсселе. Об этом глава венгерского правительства сообщил журналистам перед началом саммита Европейского союза.

Петер Мадьяр. Фото: из открытых источников

По словам Мадьяра, встреча пройдет в здании Совета ЕС и будет непродолжительной. Стороны планируют подвести итоги последних месяцев и обсудить перспективы двусторонних отношений.

"Мы кратко проанализируем, чего мы достигли за несколько месяцев", — заявил премьер.

При этом он добавил, что рассчитывает на возможность открыть новую страницу в отношениях между странами. В дальнейшем он хотел бы провести встречу в Берегово.

Отдельно Мадьяр прокомментировал начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что сам факт открытия переговорного процесса не гарантирует членства и не означает, что путь Украины в ЕС будет быстрым.

При этом премьер возложил ответственность за согласие Венгрии на запуск переговоров на предыдущее правительство Виктора Орбана. По его словам, процесс может затянуться на длительное время.

Вместе с тем Мадьяр заявил, что видит практическую пользу от европейского курса Украины. Он связал этот процесс с укреплением прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, в частности в вопросах образования, использования языка и административных процедур.

Предстоящая встреча может стать возможностью проверить, готовы ли Киев и Будапешт перейти от публичных разногласий к более предметному диалогу. Однако из-за ограниченного времени – по оценке самого Мадьяра, на разговор отведено около 10-15 минут – рассчитывать на масштабные договоренности сразу было бы преждевременно.

Главный вопрос теперь в том, удастся ли сторонам закрепить достигнутые договоренности и превратить заявленный курс на улучшение отношений в конкретные решения.

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