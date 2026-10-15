Мадяр анонсував зустріч із Зеленським: що на ній може зважитися

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр має намір зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 17 жовтня, у Брюсселі. Про це глава угорського уряду повідомив журналістів перед початком саміту Європейського Союзу.

Петер Мадяр. Фото: з відкритих джерел

За словами Мадьяра, зустріч пройде у будівлі Ради ЄС і буде нетривалою. Сторони планують підбити підсумки останніх місяців та обговорити перспективи двосторонніх відносин.

"Ми коротко проаналізуємо, чого ми досягли за кілька місяців", — заявив прем'єр.

При цьому він додав, що сподівається на можливість відкрити нову сторінку у відносинах між країнами. Надалі він хотів би провести зустріч у Берегові.

Окремо Мадяр прокоментував початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Він наголосив, що сам факт відкриття переговорного процесу не гарантує членства і не означає, що шлях України до ЄС буде швидким.

При цьому прем’єр поклав відповідальність за згоду Угорщини на запуск переговорів на попередній уряд Віктора Орбана. За його словами, процес може тривати тривалий час.

Водночас Мадяр заявив, що бачить практичну користь від європейського курсу України. Він пов'язав цей процес із зміцненням прав угорської національної меншини на Закарпатті, зокрема у питаннях освіти, використання мови та адміністративних процедур.

Майбутня зустріч може стати можливістю перевірити, чи готові Київ та Будапешт перейти від публічних розбіжностей до більш предметного діалогу. Проте через обмежений час – за оцінкою самого Мадьяра, на розмову відведено близько 10-15 хвилин – розраховувати на масштабні домовленості одразу було б передчасно.

Головне питання тепер у тому, чи вдасться сторонам закріпити досягнуті домовленості та перетворити заявлений курс на покращення відносин на конкретні рішення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Угорщині вперше судитимуть Орбана: стало відомо про серйозні проблеми друга Путіна.



