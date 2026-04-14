Мадьяр готовит масштабную сделку с ЕС: при чем здесь Украина

Без пяти минут новый премьер Венгрии Петер Мадьяр готовит масштабную сделку с Евросоюзом, чтобы восстановить отношения, разрушенные за годы правления Виктор Орбан. Как сообщает Politico, переговоры обещают стать сложным политическим торгом с высокими ставками.

Главная цель Будапешта – разблокировать около 18 млрд евро замороженных фондов ЕС, а также получить доступ к еще 16 млрд евро оборонного финансирования. Дополнительно Мадьяр намерен добиться отмены штрафа в размере 1 млн евро в день, наложенного на страну за нарушение миграционного законодательства.

Однако в Брюсселе выдвигают встречные условия. Среди ключевых требований – снятие венгерского вето на кредит Украине в размере 90 млрд евро, поддержка новых санкций против России и отказ от блокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС. Эти пункты остаются принципиальными для Европейская комиссия.

Мадьяр уже дал понять, что готов к компромиссам и не будет препятствовать выделению помощи Киеву. Его преимущество – конституционное большинство в парламенте, которое позволяет оперативно провести судебные реформы и привести страну в соответствие с требованиями ЕС.

При этом новый премьер старается балансировать. Он дистанцируется от Москвы, но не готов полностью отказаться от закупок российской нефти. Также он уклоняется от четкого ответа по поводу поддержки нового пакета санкций ЕС.

Венгрия остается под давлением: против страны запущена процедура по статье 7, которая может привести к лишению права голоса в ЕС. Уже в конце мая партнеры по союзу оценят первые шаги нового правительства.

Для Мадьяра время играет ключевую роль, если реформы не будут проведены до августа, страна рискует окончательно потерять часть европейского финансирования. На этом фоне его переговоры с Брюсселем становятся не просто дипломатией, а борьбой за экономическое выживание и политическое будущее Венгрии.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Кремль поражение Орбана пытается выдать за "ничего не изменилось": в США дали ответ.



