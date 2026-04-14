Мадяр готує масштабну угоду з ЄС: до чого тут Україна

Без п'яти хвилин новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр готує масштабну угоду з Євросоюзом, щоб поновити відносини, зруйновані за роки правління Віктор Орбан. Як повідомляє Politico, переговори обіцяють стати складним політичним торгом із високими ставками.

Головна мета Будапешта – розблокувати близько 18 млрд євро заморожених фондів ЄС, а також отримати доступ до ще 16 млрд євро оборонного фінансування. Додатково Мадьяр має намір домогтися скасування штрафу у розмірі 1 млн. євро на день, накладеного на країну за порушення міграційного законодавства.

Однак у Брюсселі висувають зустрічні умови. Серед ключових вимог – зняття угорського вето на кредит Україні у розмірі 90 млрд євро, підтримка нових санкцій проти Росії та відмова від блокування переговорів щодо вступу України до ЄС. Ці пункти залишаються важливими для Європейської комісії.

Мадяр уже дав зрозуміти, що готовий до компромісів і не перешкоджатиме виділенню допомоги Києву. Його перевага – конституційна більшість у парламенті, яка дозволяє оперативно провести судові реформи та привести країну у відповідність до вимог ЄС.

При цьому новий прем'єр намагається збалансувати. Він дистанціюється від Москви, але не готовий повністю відмовитись від закупівель російської нафти. Також він ухиляється від чіткої відповіді щодо підтримки нового пакету санкцій ЄС.

Угорщина залишається під тиском: проти країни запущено процедуру статті 7, яка може призвести до позбавлення права голосу в ЄС. Вже наприкінці травня партнери у союзі оцінять перші кроки нового уряду.

Для Мадяра час відіграє ключову роль, якщо реформи не буде проведено до серпня, країна ризикує остаточно втратити частину європейського фінансування. На цьому фоні його переговори з Брюсселем стають не просто дипломатією, а боротьбою за економічне виживання та політичне майбутнє Угорщини.

