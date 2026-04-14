Почему Кремль поражение Орбана пытается выдать за «ничего не изменилось»: в США дали ответ

Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах стало серьезным ударом по позициям России в Европе, однако Кремль пытается минимизировать значение этой потери. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

После 16 лет у власти Орбан уступил победу оппозиции во главе с Петером Мадьяром, чья партия получила более двух третей мест в парламенте. Несмотря на это, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет поздравлять нового лидера, поскольку Венгрия остается "недружественной страной", поддерживающей санкции против России.

В Кремле также утверждают, что отношения с ЕС уже находятся "на самом низком уровне" и ухудшаться дальше не могут. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности работать с новым правительством, но при условии, что Будапешт будет действовать, исходя из "собственных национальных интересов".

Аналитики отмечают, что реакция в российском информационном пространстве неоднозначна: от попыток преуменьшить значение поражения Орбана до прямых признаний потери ключевого союзника в ЕС. Именно Будапешт ранее системно блокировал решения Евросоюза, направленные на поддержку Украины, включая военную и финансовую помощь.

Орбан на протяжении многих лет выступал против усиления давления на Россию и фактически действовал в русле политики Владимир Путин, который открыто поддержал его на выборах 2026 года.

В ISW считают, что Кремль сознательно снижает значение политического поражения Орбана, пытаясь сохранить видимость контроля над ситуацией. Однако утрата такого союзника может ослабить влияние Москвы в ЕС и усложнить ее попытки продвигать выгодные условия завершения войны против Украины.

