Мадьяр хочет посадить Орбана и не только: кого срочно вызывает из Люксембурга

Новый премьер Венгрии готов допустить европейских следователей к делам о коррупции и разблокировать миллиарды, но его уже обвиняют в «предательстве»

14 апреля 2026, 08:37
Кравцев Сергей

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о намерении присоединить страну к Европейская прокуратура и предоставить европейским следователям полномочия расследовать возможные коррупционные схемы времен правления Виктор Орбан. Об этом сообщает Euractiv.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

По словам Мадьяра, этот шаг станет одним из первых решений нового правительства и частью стратегии по восстановлению доверия с ЕС. Он прямо заявил, что страна была "разграблена" и стала одной из самых коррумпированных в Евросоюзе.

Ключевая цель – разблокировать около 17 млрд евро европейских средств, замороженных из-за претензий к верховенству права в Венгрии. Новый премьер подчеркивает: речь идет не о политической мести, а о создании независимой судебной системы. Он отказался комментировать возможное уголовное преследование Орбана, заявив, что это исключительно компетенция судов.

Между тем, в ЕС давно высказывали подозрения относительно распределения средств. По данным расследований, значительная часть контрактов доставалась узкому кругу компаний, связанных с окружением Орбана. Речь идет о десятках миллиардов евро, распределенных через государственные тендеры с 2010 года.

Сам Орбан ранее категорически отказывался сотрудничать с европейской прокуратурой, объясняя это защитой национального суверенитета. Однако критики утверждали, что такой подход позволял избегать внешнего контроля за расходованием средств.

Инициатива Мадьяра уже вызвала резкую реакцию его оппонентов. Союзники бывшего премьера обвиняют нового главу правительства в уступках Брюсселю и "сдаче национальных интересов".

Тем не менее, в Евросоюзе рассчитывают, что открытость Будапешта к расследованиям станет сигналом серьезных перемен и позволит восстановить финансовые потоки, жизненно важные для венгерской экономики.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Кремль поражение Орбана пытается выдать за "ничего не изменилось": в США дали ответ.




