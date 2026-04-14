Мадяр хоче посадити Орбана і не лише: кого терміново викликає із Люксембургу

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про намір приєднати країну до Європейської прокуратури та надати європейським слідчим повноваження розслідувати можливі корупційні схеми часів правління Віктор Орбан. Про це повідомляє Euractiv.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

За словами Мадяра, цей крок стане одним із перших рішень нового уряду та частиною стратегії щодо відновлення довіри з ЄС. Він прямо заявив, що країна була "розграбована" і стала однією з найкорумпованіших у Євросоюзі.

Ключова мета – розблокувати близько 17 млрд. євро європейських коштів, заморожених через претензії до верховенства права в Угорщині. Новий прем'єр наголошує: йдеться не про політичну помсту, а про створення незалежної судової системи. Він відмовився коментувати можливе кримінальне переслідування Орбана, заявивши, що це виключно компетенція судів.

Тим часом у ЄС давно висловлювали підозри щодо розподілу коштів. За даними розслідувань, значна частина контрактів діставалася вузькому колу компаній, пов'язаних із оточенням Орбана. Йдеться про десятки мільярдів євро, розподілені через державні тендери з 2010 року.

Сам Орбан раніше категорично відмовлявся співпрацювати із європейською прокуратурою, пояснюючи це захистом національного суверенітету. Проте критики стверджували, що такий підхід дозволяв уникати зовнішнього контролю над витрачанням коштів.

Ініціатива Мадяра вже викликала різку реакцію його опонентів. Союзники колишнього прем'єра звинувачують нового главу уряду у поступках Брюсселю та "здачі національних інтересів".

Проте в Євросоюзі розраховують, що відкритість Будапешта до розслідувань стане сигналом серйозних змін і дозволить відновити фінансові потоки, які є життєво важливими для угорської економіки.

