Мадяр назвал условия для вступления Украины в ЕС: Венгрия выдвинула конкретные требования

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Будапешт не будет поддерживать особый или ускоренный путь Украины в Европейский Союз. По его словам, Киев должен пройти стандартную процедуру вступления и выполнить все необходимые требования, в частности, в отношении прав венгерского национального меньшинства.

Петер Мадяр. Фото из открытых источников

3 сентября во время общения с журналистами Мадяр ответил на вопрос о том, какие шаги Венгрия ожидает от Украины на нынешнем этапе переговоров. По словам венгерского премьера, между Будапештом и Киевом была достигнута договоренность о возвращении языковых, образовательных, культурных и административных прав венгерского меньшинства в Украину. Мадяр подчеркнул, что речь идет о возможности использовать родной язык в разных сферах жизни.

Мадяр заявил, что договоренность с Украиной предусматривает конкретные сроки для внесения соответствующих законодательных изменений в Верховную Раду, их принятие и последующую имплементацию.

"В ней определен конкретный график и конкретные сроки, когда соответствующие законодательные изменения должны быть поданы в Раду — украинский парламент, когда их должны принять и имплементировать. Мы пока не видим, чтобы что-то из этого было сделано. От нас ожидают, что в отношении Украины, которая недавно подала заявку в ЕС, откроют все кластеры. Нет", — сказал Мадяр.

По его словам, Венгрия согласилась на открытие первого и шестого кластеров при условии выполнения договоренностей по венгерскому меньшинству.

Венгерский премьер также выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС. Он заявил, что Киев должен двигаться по процедуре, основанной на оценке выполнения критериев, без "особого отношения".

"Мы можем принять и поддержать только процесс вступления, основанный на заслугах", — сказал Мадяр.

Он также отметил, что Украина находится в состоянии войны, и на этом основании заявил, что страна, по его мнению, пока не готова к членству в ЕС. При этом Мадяр сравнил украинский переговорный процесс с Сербией, которая годами проходит процедуру вступления и открыла часть переговорных кластеров.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Венгрия пригрозила заблокировать путь Украины в ЕС.