Мадяр назвав умови для вступу України до ЄС: Угорщина висунула конкретні вимоги

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт не підтримуватиме особливого або прискореного шляху України до Європейського Союзу. За його словами, Київ має пройти стандартну процедуру вступу та виконати всі необхідні вимоги, зокрема щодо прав угорської національної меншини.

Петер Мадяр. Фото з відкритих джерел

3 вересня під час спілкування з журналістами Мадяр відповів на питання про те, яких кроків Угорщина очікує від України на нинішньому етапі переговорів. За словами угорського прем’єра, між Будапештом і Києвом була досягнута домовленість щодо повернення мовних, освітніх, культурних та адміністративних прав угорської меншини в Україні. Мадяр наголосив, що йдеться про можливість використовувати рідну мову в різних сферах життя.

Мадяр заявив, що домовленість з Україною передбачає конкретні строки для внесення відповідних законодавчих змін до Верховної Ради, їхнього ухвалення та подальшої імплементації.

"У ній визначено конкретний графік і конкретні терміни, коли відповідні законодавчі зміни мають бути подані до Ради – українського парламенту, коли їх мають ухвалити та імплементувати. Ми поки що не бачимо, щоб щось із цього було зроблено. Від нас очікують, що щодо України, яка не так давно подала заявку до ЄС, відкриють усі кластери. Ні", – сказав Мадяр.

За його словами, Угорщина погодилася на відкриття першого та шостого кластерів за умови виконання домовленостей щодо угорської меншини.

Угорський прем’єр також виступив проти прискореного вступу України до ЄС. Він заявив, що Київ має рухатися за процедурою, заснованою на оцінці виконання критеріїв, без "особливого ставлення".

"Ми можемо прийняти й підтримати лише процес вступу, заснований на заслугах", — сказав Мадяр.

Він також зазначив, що Україна перебуває у стані війни, і на цій підставі заявив, що країна, на його думку, наразі не готова до членства в ЄС. При цьому Мадяр порівняв український переговорний процес із Сербією, яка роками проходить процедуру вступу та відкрила частину переговорних кластерів.

Раніше портал "Коментарі" писали, що Угорщина пригрозила заблокувати шлях України до ЄС.