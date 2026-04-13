Мадяр неприятно удивил: будущий премьер Венгрии рассказал о своих отношениях с РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Мадяр неприятно удивил: будущий премьер Венгрии рассказал о своих отношениях с РФ

Петер Мадяр подтвердил, что Венгрия будет оставаться энергетически зависимой от России.

13 апреля 2026, 11:30
Клименко Елена

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр, накануне одержавший победу на парламентских выборах в Венгрии, выразил свое видение будущих отношений с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что, несмотря на политические изменения в стране, энергетическая зависимость от России не исчезнет в ближайшее время и Венгрии все еще придется вести переговоры с Москвой.

По словам Мадяр, географическое положение и энергетическая инфраструктура не изменятся, поэтому Венгрия будет вынуждена обсуждать свои интересы с Россией.

"Наша энергетическая зависимость не исчезнет мгновенно. Усиление диверсификации поставок важно, но этот процесс требует времени", — пояснил он, указывая на необходимость постепенного перехода к более независимой энергетической политике.

Однако несмотря на необходимость переговоров, Мадяр четко подчеркнул, что это не означает, что Венгрия будет близким партнером России.

"Мы не будем друзьями с Россией", — подчеркнул он.

Лидер партии "Тиса" также выразил свое мнение по поводу внутренней политики Венгрии, отметив, что в стране нет желания иметь правительство, ориентированное на Украину.

"Венгры хотят правительства, которое будет работать в пользу венгерского народа, а не ставить интересы других стран во главу угла", — добавил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично поздравил Петера Мадяра с победой на парламентских выборах в Венгрии и выразил готовность к активному сотрудничеству с новым правительством. В своем заявлении Фицо отметил важность развития двусторонних отношений, в частности в сфере энергетики, которая является приоритетной для Словакии.



