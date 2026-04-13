Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр, накануне одержавший победу на парламентских выборах в Венгрии, выразил свое видение будущих отношений с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что, несмотря на политические изменения в стране, энергетическая зависимость от России не исчезнет в ближайшее время и Венгрии все еще придется вести переговоры с Москвой.

По словам Мадяр, географическое положение и энергетическая инфраструктура не изменятся, поэтому Венгрия будет вынуждена обсуждать свои интересы с Россией.

"Наша энергетическая зависимость не исчезнет мгновенно. Усиление диверсификации поставок важно, но этот процесс требует времени", — пояснил он, указывая на необходимость постепенного перехода к более независимой энергетической политике.

Однако несмотря на необходимость переговоров, Мадяр четко подчеркнул, что это не означает, что Венгрия будет близким партнером России.

"Мы не будем друзьями с Россией", — подчеркнул он.

Лидер партии "Тиса" также выразил свое мнение по поводу внутренней политики Венгрии, отметив, что в стране нет желания иметь правительство, ориентированное на Украину.

"Венгры хотят правительства, которое будет работать в пользу венгерского народа, а не ставить интересы других стран во главу угла", — добавил он.

