Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який нпередодні здобув перемогу на парламентських виборах в Угорщині, висловив своє бачення майбутніх відносин з Росією та її президентом Володимиром Путіним. Він зазначив, що, незважаючи на політичні зміни в країні, енергетична залежність від Росії не зникне найближчим часом, і Угорщині все ще доведеться вести переговори з Москвою.

За словами Мадяра, географічне положення та енергетична інфраструктура не зміняться, тому Угорщина буде змушена обговорювати свої інтереси з Росією.

"Наша енергетична залежність не зникне миттєво. Посилення диверсифікації поставок є важливим, але цей процес потребує часу", — пояснив він, вказуючи на необхідність поступового переходу до більш незалежної енергетичної політики.

Однак, незважаючи на необхідність переговорів, Мадяр чітко наголосив, що це не означає, що Угорщина буде близьким партнером Росії.

"Ми не будемо друзями з Росією", — підкреслив він.

Лідер партії "Тиса" також висловив свою думку щодо внутрішньої політики Угорщини, зазначивши, що в країні немає бажання мати уряд, орієнтований на Україну.

"Угорці хочуть уряду, який буде працювати на користь угорського народу, а не ставити інтереси інших країн на перше місце", — додав він.

Портал "Коментарі" вже писав, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо публічно привітав Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині та висловив готовність до активної співпраці з новим урядом. У своїй заяві Фіцо наголосив на важливості розвитку двосторонніх відносин, зокрема в сфері енергетики, яка є пріоритетною для Словаччини.