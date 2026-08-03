Мадьяр обратился к венграм с предупреждением: какое потрясение может накрыть страну через 5 дней

Венгрия столкнулась с беспрецедентным энергетическим вызовом. Из-за рекордного падения уровня воды в Дунае впервые более чем за сорок лет остановлена работа единственной в стране атомной электростанции "Пакш", обеспечивающей значительную часть национального производства электроэнергии. Об этом сообщает Reuters.

Петер Мадьяр. Фото: из открытых источников

Премьер-министр Петер Мадьяр предупредил, что ближайшие пять дней станут критическими для страны. По его словам, ситуацию осложняет новая волна экстремальной жары: уже в начале недели температура воздуха может приблизиться к отметке +40 градусов, что существенно увеличит потребление электроэнергии.

Остановка станции связана с тем, что Дунай, вода которого используется для охлаждения четырех реакторов российского производства, достиг исторически низкого уровня. Глава правительства не исключил, что работа АЭС может быть приостановлена на несколько недель, хотя окончательное решение примет руководство станции после оценки ситуации в соответствии с требованиями безопасности.

Чтобы избежать перегрузки энергосистемы, власти обратились к населению и крупным предприятиям с просьбой добровольно сократить потребление электроэнергии. Эта мера уже позволила снизить нагрузку примерно на 400 мегаватт. К инициативе присоединились энергетическая группа MOL, производитель аккумуляторов Samsung SDI, автоконцерн Audi и японская компания Denso.

Пока обязательные ограничения для бизнеса не вводятся, однако премьер предупредил, что правительство готово прибегнуть к таким мерам уже в ближайшие дни, если ситуация ухудшится.

Кроме энергетики, последствия засухи затронули речное судоходство, туристическую отрасль и водоснабжение. Ограничения на использование воды уже действуют более чем в ста населенных пунктах страны. По оценкам венгерских экспертов, кризис может обойтись экономике в сумму до 200 млрд форинтов, или около 630 млн долларов, из-за резкого роста стоимости импортной электроэнергии.

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