Не Венгрия: какая страна неожиданно блокирует 21 пакет санкций ЕС против РФ

Европейский Союз оказался перед новыми трудностями в попытке согласовать 21-й пакет санкций против России. Если раньше главными противниками усиления ограничений традиционно считались Венгрия и Словакия, то в этот раз ключевую роль в блокировании отдельных положений пакета играет Греция. Кроме того, к ней присоединилась Болгария.

Греция блокирует новые санкции ЕС против России. Фото из открытых источников

Кандидат политических наук и эксперт-международник Станислав Желиховский объясняет, что новый пакет санкций против России предусматривает ограничение российских банков, криптовалютных сервисов, предприятий военно-промышленного комплекса, производителей беспилотников, а также дополнительные меры по теневому флоту и экспорту российского сжиженного природного газа (LNG). Именно энергетический блок стал более противоречивой частью пакета.

"Однако Украину больше всего беспокоят энергетический блок и морские перевозки. Если раньше основными оппонентами жестких санкций чаще всего выступали Венгрия, Словакия, некоторые другие страны ЕС, то на этот раз одним из ключевых противников этого проекта жесткого антироссийского санкционного пакета выступает Греция, а также Болгария", — утверждает Желиховский.

По его словам, Афины выступают против запрета транспортировки российского LNG в третьи страны, поскольку это напрямую затрагивает интересы греческого судоходного бизнеса. В частности, речь идет о компании Dynagas, которую считают одним из крупнейших мировых перевозчиков российского сжиженного газа. По информации европейских дипломатов, греческая сторона предупредила, что такие ограничения могут уничтожить бизнес компании, транспортировавшей миллионы тонн российского LNG.

"Должны понимать, что здесь все упирается в деньги. И именно это становится препятствием для принятия тех или иных пакетов санкций ЕС", — отметил Желиховский.

Из-за отсутствия консенсуса страны ЕС были вынуждены временно продлить действие действующего потолка цен на российскую нефть. Это позволяет избежать автоматического роста доходов Москвы на фоне колебаний мировых цен, в то же время давая Брюсселю дополнительное время для поиска компромисса.

Однако Желиховский предупредил, что затягивание переговоров может сыграть в пользу Кремля. По его словам, Россия уже неоднократно использовала паузы между обсуждением и введением санкций по адаптации своих схем экспорта и обхода ограничений. Поэтому, чем дольше продолжаются дискуссии внутри ЕС, тем больше возможностей получает Москва для минимизации последствий санкционного давления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европейском Союзе усиливаются разногласия вокруг очередного пакета санкций против России.