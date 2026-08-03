Мадяр звернувся до угорців із попередженням: яке потрясіння може накрити країну через 5 днів

Угорщина зіткнулася із безпрецедентним енергетичним викликом. Через рекордне падіння рівня води в Дунаї вперше більш ніж за сорок років зупинено роботу єдиної в країні атомної електростанції "Пакш", яка забезпечує значну частину національного виробництва електроенергії. Про це повідомляє Reuters.

Петер Мадяр. Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Петер Мадяр попередив, що найближчими п'ятьма днями стануть критичними для країни. За його словами, ситуацію ускладнює нова хвиля екстремальної спеки: вже на початку тижня температура повітря може наблизитись до позначки 40 градусів, що суттєво збільшить споживання електроенергії.

Зупинка станції пов'язана з тим, що Дунай, вода якого використовується для охолодження чотирьох реакторів російського виробництва, досягла історично низького рівня. Глава уряду не виключив, що роботу АЕС може призупинити на кілька тижнів, хоча остаточне рішення ухвалить керівництво станції після оцінки ситуації відповідно до вимог безпеки.

Щоб уникнути перевантаження енергосистеми, влада звернулася до населення та великих підприємств із проханням добровільно скоротити споживання електроенергії. Цей захід вже дозволив знизити навантаження приблизно на 400 мегават. До ініціативи приєдналися енергетична група MOL, виробник акумуляторів Samsung SDI, автоконцерн Audi та японська компанія Denso.

Поки що обов'язкові обмеження для бізнесу не вводяться, проте прем'єр попередив, що уряд готовий вдатися до таких заходів вже найближчими днями, якщо ситуація погіршиться.

Окрім енергетики, наслідки посухи торкнулися річкового судноплавства, туристичної галузі та водопостачання. Обмеження на використання води вже діють більш ніж у 100 населених пунктах країни. За оцінками угорських експертів, криза може обійтися економіці до 200 млрд форинтів, або близько 630 млн доларів, через різке зростання вартості імпортної електроенергії.

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