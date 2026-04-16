Главная Новости Мир ЕС Мадьяр уже удивляет: кого пригласил в Будапешт, несмотря на ордер МУС
Мадьяр уже удивляет: кого пригласил в Будапешт, несмотря на ордер МУС

Будущий лидер Венгрии балансирует между международным правом и союзом с Израилем

16 апреля 2026, 08:58
Кравцев Сергей

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии Петер Мадьяр провел первый телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху и пригласил его на торжества по случаю 70-й годовщины Венгерская революция 1956 года, которые пройдут в октябре.

Петер Мадьяр. Фото: из открытых источников

О беседе сообщили израильские источники, назвав разговор "сердечным". Мадьяр подчеркнул намерение сохранить тесные отношения между Будапештом и Иерусалимом и официально пригласил Нетаньяху посетить праздничные мероприятия. Израильский премьер принял приглашение и, в свою очередь, предложил провести межправительственную встречу в Иерусалиме.

Однако этот дипломатический жест вызывает вопросы на фоне ранее заявленного курса Мадьяра на возвращение Венгрии в Международный уголовный суд. Ситуацию усложняет тот факт, что МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и ряда других израильских чиновников.

Речь идет о расследовании возможных военных преступлений в ходе операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа после событий октября 2023 года. В случае возвращения Венгрии под юрисдикцию суда Будапешт формально будет обязан исполнять его решения.

Таким образом, приглашение Нетаньяху становится не только дипломатическим жестом, но и потенциальным политико-правовым вызовом для будущего венгерского руководства. Эксперты отмечают, что Мадьяру придется балансировать между международными обязательствами и стратегическими союзами, что может стать первым серьезным испытанием его внешнеполитического курса.

Читайте также на портале "Комментарии" — после Орбана появился новый игрок с правом вето: получит ли Киев обещанные 90 млрд от ЕС. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




