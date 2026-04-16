Мадяр уже дивує: кого запросив до Будапешта, незважаючи на ордер МКС

Лідер партії Петер Мадяр, яка перемогла на парламентських виборах в Угорщині, провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і запросив його на урочистості з нагоди 70-ї річниці Угорська революція 1956 року, які пройдуть у жовтні.

Про бесіду повідомили ізраїльські джерела, назвавши розмову "серцевою". Мадьяр підкреслив намір зберегти тісні стосунки між Будапештом та Єрусалимом та офіційно запросив Нетаньяху відвідати святкові заходи. Ізраїльський прем'єр прийняв запрошення та, у свою чергу, запропонував провести міжурядову зустріч у Єрусалимі.

Однак цей дипломатичний жест викликає питання на тлі раніше заявленого курсу Мадяра на повернення Угорщини до Міжнародного кримінального суду. Ситуацію ускладнює той факт, що МКС видав ордер на арешт Нетаньяху та інших ізраїльських чиновників.

Йдеться про розслідування можливих військових злочинів під час операції Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Газа після подій жовтня 2023 року. У разі повернення Угорщини під юрисдикцію суду Будапешт формально буде зобов'язаний виконувати його рішення.

Таким чином, запрошення Нетаньяху стає не лише дипломатичним жестом, а й потенційним політико-правовим викликом для майбутнього угорського керівництва. Експерти зазначають, що Мадяру доведеться балансувати між міжнародними зобов'язаннями та стратегічними спілками, що може стати першим серйозним випробуванням його зовнішньополітичного курсу.

