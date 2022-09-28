logo

BTC/USD

19553.31

ETH/USD

1330.72

LTC/USD

53.51

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Макрон и Шольц планируют совместный ужин в Берлине для обсуждения важных тем
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон и Шольц планируют совместный ужин в Берлине для обсуждения важных тем

На встрече планируется обсудить энергетический кризис в Европе и РФ.

сегодня, 22:01
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Лидер Франции Эммануэль Макрон планирует встретиться в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцом. На неформальной встрече политики намерены обсудить взрывы в Балтийском море, санкции против Российской Федерации и энергетическую ситуацию в ЕС. Об этом сообщает издание POLITICO.

Макрон и Шольц планируют совместный ужин в Берлине для обсуждения важных тем

Макрон и Шольц планируют совместный ужин в Берлине. Фото с открытых источников

Эта встреча приходится на важную для Германии дату – 3 октября, которая в стране отмечается как день воссоединения Германии. Во время встречи лидеры стран должны согласовать свои положения перед саммитом ЕС, который состоится 6-7 октября в Праге.

Кроме энергетических проблем в ЕС, Шольц и Макрон обсудят дальнейшую помощь Украине в войне против Российской Федерации. Эта тема для обоих политиков довольно чувствительна, ведь большинство критикует их из-за недостаточной поддержки Украины.

Пока встречу официально не подтвердили, ведь Олаф Шольц сейчас болеет коронавирусом. Но немецкий спикер сообщает, что Шольц надеется на скорое выздоровление, которое позволит принять участие в важных обсуждениях.

Как передает POLITICO, Макрон вскоре намерен объявить о дополнительной осанке гаубицы CAESAR в Украине. А в недавнем разговоре Шольца с Зеленским последний сообщил, что Германия не перестает поддерживать Украину финансово и военно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий политик раскритиковал украинских беженцев. Оппозиционер говорит, что украинцы доят Германию.

Также "Комментарии" писали о первом разговоре Зеленского и Макрона, в котором президент Украины просил позвонить по телефону Путину. Этот разговор произошел утром 24 февраля.








Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-plan-berlin-trip-energy-crisis-russia-tension-olaf-scholz/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!