Макрон и Шольц планируют совместный ужин в Берлине для обсуждения важных тем

Лидер Франции Эммануэль Макрон планирует встретиться в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцом. На неформальной встрече политики намерены обсудить взрывы в Балтийском море, санкции против Российской Федерации и энергетическую ситуацию в ЕС. Об этом сообщает издание POLITICO.

Макрон и Шольц планируют совместный ужин в Берлине. Фото с открытых источников

Эта встреча приходится на важную для Германии дату – 3 октября, которая в стране отмечается как день воссоединения Германии. Во время встречи лидеры стран должны согласовать свои положения перед саммитом ЕС, который состоится 6-7 октября в Праге.

Кроме энергетических проблем в ЕС, Шольц и Макрон обсудят дальнейшую помощь Украине в войне против Российской Федерации. Эта тема для обоих политиков довольно чувствительна, ведь большинство критикует их из-за недостаточной поддержки Украины.

Пока встречу официально не подтвердили, ведь Олаф Шольц сейчас болеет коронавирусом. Но немецкий спикер сообщает, что Шольц надеется на скорое выздоровление, которое позволит принять участие в важных обсуждениях.

Как передает POLITICO, Макрон вскоре намерен объявить о дополнительной осанке гаубицы CAESAR в Украине. А в недавнем разговоре Шольца с Зеленским последний сообщил, что Германия не перестает поддерживать Украину финансово и военно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий политик раскритиковал украинских беженцев. Оппозиционер говорит, что украинцы доят Германию.

Также "Комментарии" писали о первом разговоре Зеленского и Макрона, в котором президент Украины просил позвонить по телефону Путину. Этот разговор произошел утром 24 февраля.





















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