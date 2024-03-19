Макрон меняет позицию по отношению к Украине: Франции становится на сторону Польши

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Slava Kot
Президент Франции Эммануэль Макрон становится на сторону Польши и продвигает идею ограничить импорт украинских продуктов в страны ЕС, в частности, это касается зерна, сахара, меда и других товаров. Если механизм будет принят, Украина потеряет 1,2 млрд евро доходов от продажи своей продукции.
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото с открытых источников
В ходе встречи на саммите Веймарского треугольника в Берлине Эммануэль Макрон и Дональд Туск призвали поддерживать Украину в войне против России. Однако дипломаты впоследствии указали, что на саммите поднимались и другие темы, в частности, об ограничениях или запретах на импорт продукции из Украины.
Как отмечает издание Politico, два дипломата рассказали некоторые детали обсуждения между лидерами Польши и Франции относительно ограничений, которые по оценкам Комиссии будут стоить Украине 1,2 млрд евро доходов.
Как отметили дипломаты, после переговоров на саммите Веймарского треугольника Франция сменила позицию и присоединилась к меньшему лагерю во главе с Польшей, требующей дополнительных ограничений на импорт украинских продуктов.
Politico указывает, что Дональд Туск пытается подавить протесты фермеров, которые могут поколебать его позиции, поэтому вынужден идти на их условия ограничений на украинское зерно. Изменение позиции Макрона также связано с протестами фермеров, которые активизировались в сельской местности Франции.
Дополнительные ограничения для Украины могут относиться к украинскому зерну, сахару, меду, птицы, яиц и другим товарам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон будет просить Путина о временном перемирии в войне в Украине.
Также "Комментарии" писали, что в Польше не могут начать строить защитные укрепления из-за польских фермеров.
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