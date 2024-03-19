Макрон меняет позицию по отношению к Украине: Франции становится на сторону Польши

Президент Франции Эммануэль Макрон становится на сторону Польши и продвигает идею ограничить импорт украинских продуктов в страны ЕС, в частности, это касается зерна, сахара, меда и других товаров. Если механизм будет принят, Украина потеряет 1,2 млрд евро доходов от продажи своей продукции.



Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото с открытых источников

В ходе встречи на саммите Веймарского треугольника в Берлине Эммануэль Макрон и Дональд Туск призвали поддерживать Украину в войне против России. Однако дипломаты впоследствии указали, что на саммите поднимались и другие темы, в частности, об ограничениях или запретах на импорт продукции из Украины.

Как отмечает издание Politico, два дипломата рассказали некоторые детали обсуждения между лидерами Польши и Франции относительно ограничений, которые по оценкам Комиссии будут стоить Украине 1,2 млрд евро доходов.

"Это огромное сокращение для страны, которая требует всей возможной помощи. Страны-члены, наиболее демонстрирующие свою поддержку Украине, также наносят стране наибольший вред", — говорит один из дипломатов.

Как отметили дипломаты, после переговоров на саммите Веймарского треугольника Франция сменила позицию и присоединилась к меньшему лагерю во главе с Польшей, требующей дополнительных ограничений на импорт украинских продуктов.

"Мы работаем с Польшей, чтобы найти решение, которое позволит нам продлить временные меры, учитывая их обеспокоенность", — сказал представитель французского представительства в ЕС.

Politico указывает, что Дональд Туск пытается подавить протесты фермеров, которые могут поколебать его позиции, поэтому вынужден идти на их условия ограничений на украинское зерно. Изменение позиции Макрона также связано с протестами фермеров, которые активизировались в сельской местности Франции.

Дополнительные ограничения для Украины могут относиться к украинскому зерну, сахару, меду, птицы, яиц и другим товарам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон будет просить Путина о временном перемирии в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Польше не могут начать строить защитные укрепления из-за польских фермеров.