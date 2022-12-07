Макрон настаивает, чтобы Россия и Беларусь участвовали в Олимпиаде в Париже

Французский президент Эммануэль Макрон считает, что в Олимпиаде, которая состоится в 2024 году в Париже, должны участвовать россияне и белорусы, несмотря на продолжающуюся российскую войну. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-конференцию президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

"Президент Макрон заявил, что спорт не должен быть политизирован, и подчеркнул по поводу Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и находящихся в состоянии войны, должны участвовать в них", — сказал Бах.

Кроме того, он также сказал, что олимпийское движение "должно стать объединяющей, а не разъединяющей силой".

"Генеральная ассамблея ООН, в которую входят и Украина, и Россия, и Белоруссия, признала, что все соревнования должны быть организованы в духе мира. Резолюция также поддержала политическую нейтральность олимпийского движения, а также миссию МОК и олимпийского движения", — сказал Томас Бах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон рассказал, что он сейчас увидел в глазах Путина . Президент Франции Эммануэль Макрон, постоянно ищущий диалога с российским диктатором Путиным, на этот раз заявил, что он видит в глазах своего российского коллеги обиду на страны Запада. В интервью телеканалу "CBS News" лидер Франции уточнил, что это оскорбление Путина базируется на том, что российское руководство считает, что у США и Евросоюза есть замысел, как добиться прекращения существования России. Эммануэль объяснил, что париж, как один из лидеров ЕС, никогда не стремился к тому, чтобы создать какие-то проблемы для России, напротив, отметил президент Франции, Париж и Москва всегда ели особые, дружеские отношения. Франция и Россия имеют тесные культурные и исторические связи. К тому же сами французы всегда с уважением относились к русскому народу.