Макрон предложил ЕС механизм реагирования на чрезвычайные ситуации

Европейский Союз нуждается в механизме реагирования на чрезвычайные ситуации, который каждая страна-член может задействовать, когда внешние границы блока будут под угрозой. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 9 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон - фото из открытых источников

Миграционные кризисы на восточном фланге ЕС этой осенью подчеркнули необходимость Европы усилить свою способность контролировать, кто входит и выезжает из блока, сказал президент. Только если Европа овладеет своими внешними границами, свободное передвижение внутри Шенгенской зоны блока может работать надлежащим образом, добавил Макрон, излагая ключевую планку реформ во время ротационного председательства Франции в ЕС.

"Суверенная Европа для меня – это, прежде всего, Европа, которая способна контролировать свои границы", – сказал Макрон на пресс-конференции.

Это происходит из-за того, что тысячи мигрантов застряли на восточной границе ЕС, и, по словам Брюсселя, этот кризис вызвала Беларусь раздачей виз потенциальным мигрантам на Ближнем Востоке, их перевозкой и проталкиванием через границу блока. Беларусь обвинения отвергает.

Макрон сказал, что механизм чрезвычайных ситуаций нужно будет полагаться на поддержку пограничного агентства ЕС Frontex, а также на подкрепление от национальных правоохранительных органов, если это необходимо.

"Часто мы слишком медленны, чтобы реагировать", – сказал Макрон.

Правила, регулирующие перемещение через открытые границы Шенгенской зоны, также нуждаются в переработке, сказал Макрон, добавив, что хочет, чтобы блок имел регулярные политические встречи по миграции так же, как и по экономическим вопросам.

В течение многих лет блок был разделен в своей реакции на иммиграцию и на то, как охранять общие внешние границы своей Шенгенской зоны.

Что касается экономики, президент Франции призвал блок переосмыслить свою бюджетную структуру и изменить правила дефицита, чтобы поощрять инвестиции после пандемии и стимулировать рост, поскольку мир стремится выйти из кризиса COVID-19.

"Мы должны перейти от Европы сотрудничества в пределах наших границ к Европе, которая является мощным в мире, полностью суверенным, свободным в своем выборе и является хозяином своей судьбы", – сказал Макрон.

1 января Франция вступает в шестимесячное председательство в ЕС.

Как сообщали ранее "Комментарии", Макрон вручил Меркель высшую награду во Франции.

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